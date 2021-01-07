智能坐墊通報離座如廁時間？　浙江科企被指「監控」員工

浙江杭州一名在某科技企業任職的網民近日爆料稱，公司早前向她和同事們發放一批智能坐墊，她一開始對其很有好感，直到HR質問她為何在某些時段離開工位，她才懷疑自己被老闆用高科技設備監控，是智能坐墊向HR通風報信。 涉事企業事後回應表示，智能坐墊還處於研發階段，讓員工使用的本意是為收集更多的試驗數據，強調並非監控員工

該批智能坐墊可記錄心跳、呼吸、坐姿等數據。（南方都市報）

網民「蘋果橙子妹妹」表示，老闆在去年11月向他們發放該批智能坐墊，其可記錄心跳、呼吸、坐姿等數據，如感應到使用者長時間不動或坐姿不正確、疲勞度過高等，更會提醒使用者活動一下，讓她很有好感。然而某日，她在茶水間遇到公司HR，後者竟問道：「你為什麼每天上午10點到10點半都不在工位上啊？帶薪拉屎去了嗎，小心老闆扣你獎金哦！」

雖然口吻是帶着玩笑，但她懷疑自己使用智能坐墊時受到老闆監控，更發現其他同事也有類似經歷，如被HR提醒為什麼提前10分鐘就下班走了。她對此感到非常「心累」，覺得坐墊是個監視器，哪怕什麼時候情緒激動了，老闆也能透過數據洞悉一切，甚至懷疑HR是否會將數據列入工作考勤。

該網民的經歷引起了很多「社畜」共鳴，有網民批評如此上班便和坐牢沒什麼分別，老闆是希望員工都變成機械人無時無刻地服務。但也有網民質疑「蘋果橙子妹妹」變相是在為自家公司產品做廣告、炒作。

企業回應表示，智能坐墊的數據會嚴格保密，僅用於產品研發。（南方都市報）

對此，涉事企業回應表示，智能坐墊的主要功能是監測使用者的健康狀況，其數據會嚴格保密，僅用於產品研發，也不會計入考核、考勤及發放獎金的依據，強調分發給員工的是試驗品，產品也未上市，故不存在廣告行為。至於涉事HR，由於沒有遵循隱私保護條例，擅自傳播個人數據，已被給予嚴重警告處分。

不過有內媒質疑既然是為了做試驗，為何不對員工數據進行匿名化處理，同時企業也沒有進一步說明坐墊的私隱保護機制、誰有權限查看數據、他日上市後用家的數據會被怎樣處理等問題。

（南方都市報）