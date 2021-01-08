內地金拱門推出二次元形象「開心姐姐」　「麥當勞叔叔」將消失？

繼改名「金拱門」後，內地麥當勞近期推出二次元新形象「開心姐姐」，官方為其舉行暱稱投票，目前以「金開心」一名最為熱門。 新形象出道在即，有輿論認為其勢必取代「麥當勞叔叔」的位置。同時，也有網民認為「開心姐姐」疑有抄襲之嫌，設計與日本虛擬偶像「絆愛」相似。

據介紹，「開心姐姐」身高165厘米、摩羯座、1月1日生日、是一名唱跳偶像，其設定源於店內專門為小童慶生、身穿粉紅色衣服及戴着髮帶的姐姐們，將來「開心姐姐」也會於影片中教授小孩跳舞，並說故事等。

報道指，內地麥當勞之所以推出「開心姐姐」，是希望爭取年輕顧客及小孩支持，拓展年輕人的市場。而官方目前正開放網絡投票讓民眾選出「開心姐姐」的姓名，選項分別有「金開心」、「樂小悠」、「金小兮」，暫時以「金開心」得票最高。

不過有網民認為「開心姐姐」形象難言創新，情願要經典且家喻戶曉的「麥當勞叔叔」。更有網民指出「開心姐姐」與2016年出道的日本虛擬偶像「絆愛」（キズナアイ）十分類似。

麥當勞90年代曾陸續推出過漢堡神偷、大鳥姐姐、奶昔大叔等，惟後來皆淡出公眾視野。（網上圖片）

其實，以往麥當勞的代言人並非只有「麥當勞叔叔」，如90年代曾陸續推出過漢堡神偷、大鳥姐姐、奶昔大叔等。後來因為經營策略的調整，大多數代言人都已淡出、引退，現時只有「麥當勞叔叔」。

（綜合報道）