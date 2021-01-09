安徽女學生考滿分被質疑作弊投湖自殺　遺書：和答案差不多就是抄

安徽潛山市的13歲中學女生李怡（化名），在「道德與法治」的開卷考試中取得滿分，卻因答案與參考答案一樣，被老師質疑作弊，她更疑似因此而投湖自盡。 李怡家屬事後公開了一封李怡生前的遺書，寫道「寫得和答案差不多就是抄，在你們眼裡，我不會一鳴驚人，超出你們想像的成績是不會是我自己的，我受夠了」。 對此，當地教育部門表示，老師的初衷是好，但方式方法欠妥，並承諾向賠償60萬元（人民幣，下同）。

13歲的李怡生前就讀於潛山市河鎮中學，去年12月她在學校的考試中，取得了全校第一以及全班第一的成績，「道德與法治」一科更是取得100分滿分的成績。但她的優異成績就遭到了班主任老師的質疑，在成績發出的翌日，即2020年12月31日，老師安排李怡對該科目進行補考，最終李怡錯了2道題目，得到98分。

據了解，李怡曾於2020年12月30日在QQ發布動態指，「考試正常發揮，考得好怪我嘍？」。她也疑似因此，而在今年的1月1日選擇投湖自盡。在遺書中，李怡寫道，「我真的很煎熬，我一直都想過自殺，但沒有一件事迫使我去，現在我真的扛不住了。 2021年的第一天，也算好，別說我對不起任何人」。李怡家屬亦透露，在李怡跳湖的地方發現一個白色膠樽，經檢測後發現，膠樽內的液體是農藥，「可想而知，她走的是多麼絕望」。

周五（8日），李怡的追悼會在當地殯儀館舉行，其班主任老師汪某以及校長聶某也來到了現場。李怡家屬稱，班主任在追悼會上並沒有道歉，只是獻上了花圈。

據了解，李怡的家屬已經和當地教育部門達成協議，同意賠償60萬元，並先行賠付喪葬費用14萬元，剩下的承諾將幾天後再付。目前，警方已經就此事成立聯合調查組，具體情況仍在進一步調查中。

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