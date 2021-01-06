內地維權律師高智晟姊姊自殺亡　被指生前活在恐懼中

內地維權律師高智晟曾被控煽動顛覆國家政權罪，2014年刑滿出獄，後於2017年失蹤至今，當局仍未向高智晟家屬出具任何通知。 高智晟的妻子耿和上周六（2日）在社交網站Twitter發文，指高身在山東的姊姊，因長期擔心弟弟的境遇，擔驚受怕以致憂鬱成疾，去年5月於絕望中跳海自殺身亡。

耿和還表示，高姊長期被當局監控，已曾兩次跳河自殺未遂，弟弟的遭遇使姊姊生前長期生活在白色恐怖中。而她與高姊最後一次通電話已是2012年，當時對方曾暗示不要再聯絡。

高智晟的妻子耿和在twitter發文，透露高的姊姊自殺身亡的消息。（Twitter截圖）

目前身在美國的耿和表示，2006年高智晟前往山東姊姊家看望病危的姊夫，遭到執法人員衝入家中暴力拘捕，姊姊和孩子也被帶走軟禁，致姊夫病逝時身邊沒有家人陪伴。目睹弟弟的遭遇，高智晟姊姊長期生活在恐懼之中：「（家人說姊姊）老睡不着覺就變成憂鬱病了，跳河自殺了。家人說姊姊這是第三次跳河自殺，前面跳了兩次都給救起來了。」

屢次代理人權案件的高智晟在2017年8月傳出再次「被失蹤」，迄今已超過1200天，耿和表示這是高智晟失蹤最長的一次，她擔心高智晟遭受酷刑折磨，也對他的健康狀況感到強烈擔憂。

（綜合報道）