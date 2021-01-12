「雜交水稻之父」袁隆平登陸抖音　未曾出片就收獲近1500萬名粉絲

內地知名短片平台「抖音」近日出現一個名為「袁隆平中華拓荒人」的賬號，引發是否有獲袁隆平本人授權，甚至可能是冒名頂替的質疑。 官方傳媒指袁隆平對於該賬號並不知情，但抖音官方則回應稱有獲得涉事公司提供袁隆平的授權函及其本人身份證資料等認證必需資料，完成實名認證。 值得注意的是，袁隆平極受歡迎，該賬號是在1月9日晚上開通，至今雖然未有發布任何短片，但粉絲數量已經接近1500萬人。

「袁隆平中華拓荒人」在1月9日晚上開通，至今雖然未有發布任何短片，但粉絲數量已經接近1500萬人。（抖音截圖）

據了解，註冊該賬號的是一間名為「青島海水稻研究發展中心」的公司，袁隆平是公司法定代表人、執行董事。註冊資料顯示，青島海水稻研究發展中心有限公司成立於2017年1月18日，註冊資本3000萬元（人民幣．下同），經營範圍包括生物科技領域內的技術研發、技術轉讓、技術服務、技術檢測、技術咨詢、市場調查、知識產權服務；依據農業部核發的種子生產經營許可證核定的範圍從事農作物種子的研發、選育、生產、經營；農藥（不含危險品）、化肥的研製、批發、零售等。

事實上，袁隆平在山東青島的海水稻項目可追溯至2016年。據當地傳媒此前報道，2016年10月11日上午，袁隆平與李滄區政府及袁策生物科技有限公司簽訂戰略合作備忘錄執行方案，標志著由袁隆平領銜建設的國家級研發平台「青島海水稻研究發展中心」正式落戶，並由袁隆平擔任主任和首席科學家，啟動資金1億元，遠期項目投資規劃將超過20億元。

「袁隆平中華拓荒人」1月9日晚在抖音上橫空出世後，當晚已經收獲500萬名粉絲，甚至「袁隆平爺爺甚麼時候發抖音」的話題，隨後更以1236.1萬次的點擊量，瞬間衝上抖音熱榜第一位。抖音官方表示，青島海水稻研究發展中心是在去年8月與抖音聯繫，就袁隆平院士入駐抖音、今日頭條、西瓜視頻，科普「三農」知識等方面合作進行多次溝通。及至同年10月，該中心工作人員向抖音提供袁隆平授權函和袁隆平本人身份證資料等認證必需資料，完成實名認證。

袁隆平獲習近平頒發「共和國勛章」。（人民網）

抖音官方又稱，該賬號計劃將於1月12日，在今日頭條、抖音、西瓜視頻平台發布首條影片，並於1月15日第五屆國際海水稻論壇上開啟首場直播，更會簽約加入字節跳動公益「三農合伙人」項目。

（綜合報道）