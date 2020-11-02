雙季稻畝產超1500公斤再破紀錄　袁隆平：非常激動，excited！

據央視消息，11月2日，袁隆平團隊迎雙季稻畝產3000斤測產，測得晚稻平均畝產為911.7公斤。此前，湖南衡南基地早稻高產攻關田在7月進行了測產驗收，測得早稻平均畝產為619.06公斤。這也意味著，早稻加晚稻實現了畝產1500公斤的目標。

聽到這個消息，袁隆平說：「excited，非常激動，more than excited！」他說，原本晚稻畝產可以達到880公斤就很滿意，現在竟然超過900公斤，他感到非常滿意。他表示，希望把經驗向全省全國推廣，為國家糧食增產做出貢獻。

在半個月之前，袁隆平團隊剛剛創下了鹽堿地水稻高產新紀錄：10月14日，由袁隆平「海水稻」團隊和江蘇省農業技術推廣總站合作試驗種植的耐鹽水稻在江蘇如東栟茶方凌墾區進行測產，袁隆平「超優千號」耐鹽水稻平均畝產量達802.9公斤，創下鹽堿地水稻高產新紀錄。

此前，袁隆平曾表示，「我們國家耕地面積少，僅18億畝耕地紅線。此外，我們還有十幾億畝鹽堿地，其中能種水稻的有近2億畝。如果『海水稻』研究成功，至少能增加1億畝耕地，可以多養活1億人口。」

上世紀90年代以來，袁隆平領銜的科研團隊接連攻破水稻超高產育種難題，先後完成了超級稻畝產700公斤、800公斤、900公斤、1000公斤和1100公斤的目標。目前，中國雜交水稻種植面積超過1700萬公頃，佔全國水稻總面積的50%，僅每年增產的糧食就可養活7000萬人。