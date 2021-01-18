廈門男利用電腦CPU發熱孵化鴕鳥　百萬網民圍觀成長動態

很多人都會飼養寵物，甚至有人會孵化小雞。來自福建廈門的24歲男子謝濤早前就化身鴕鳥爸爸，花費5個月在家中以電腦CPU成功孵化鴕鳥。目前，他製作的孵化鴕鳥影片播放量已超過220萬，謝濤亦陸續更新鴕鳥的成長動態，餵食等日常生活，不少網民更成為「雲爸媽」，每日都催促他更新鴕鳥狀況。

謝濤成功孵化出鴕鳥「康康」。（影片截圖）

謝濤在廈門一家雲計算公司工作。他表示，電腦CPU、顯卡等硬件發熱量大時可以煎蛋、烤肉，亦有一些博主做過類似挑戰，於是他萌生孵蛋念頭，開始了「孵蛋奇旅」。在新冠肺炎疫情期間，在家中閒來無事的謝濤完成了首次孵蛋，利用CPU孵出一群小鵪鶉。此後，他花費了51天孵化出鴯鶓，但鴯鶓不久後死亡。

謝濤透露，自己前後一購買8個鴕鳥蛋，並在網上自學孵化知識，最後只有一隻成功孵化，並起名為「康康」。他直言，自己在家孵化鴕鳥不僅要投入很多時間和精力，成本亦非常高昂，從養殖場買一個鴕鳥蛋需要238元，後期買孵化設備花費逾1000元。

他介紹，自己首次孵化鴕鳥蛋嘗試了「水床孵化」方法，由於受熱不均勻未能成功。第2次他購入了全自動孵化設備，將孵化的溫度調至36.7℃，但在孵化第45天，鴕鳥未能破殼。而在第3次孵化，他採用了更為科學的辦法，包括利用電筒觀察蛋內情況、測溫槍隨時監測溫度、記錄氣室變化的位置，在小鴕鳥破殼後立即將牠轉移到育雛箱內，小心翼翼為鴕鳥拆除蛋殼。

鴕鳥蛋孵化過程，點擊圖片看詳情：

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終於，小鴕鳥在今年元旦破殼而出，為歷時5個月的鴕鳥孵化之路畫上圓滿句號，謝濤更在自製的《歷時 5 個月，鴕鳥孵化成功》影片中稱，「5 個月了，我終於等來了這一刻」。

鴕鳥孵化吸引不少網民關注，謝濤亦陸續更新鴕鳥的成長動態，餵食、帶鴕鳥曬太陽等，「人鳥日常」受到網民追捧。對於鴕鳥長大後的歸宿，謝濤表示，鴕鳥長大後會將牠送回四川老家，「農村地方大，吃菜還免費」。

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金牛湖野生動物園動物專家、高級工程師江浩表示，鴯鶓和鴕鳥屬於較難孵化的鳥類，鴕鳥蛋的孵化率一般在80%以上，孵化是否成功主要看孵化器的質量及操作者的技術。

南京市林業部門稱，絕大多數品種的鴕鳥都不在保護名錄內，因此不需要辦理許可證，若飼養保護名錄內的鴕鳥，則要先到林業部門辦理《野生動物馴養繁殖許可證》。

（現代快報）