河北疫情︱老人欲外出買煙　不聽勸阻被綁樹上　涉事幹部遭停職

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-20 11:18

河北省石家莊市藁城區因疫情嚴峻，自1月6日起被調整為高風險地區，所有村莊社區均採取嚴格的防控措施。 周一（18日），一名居於該區的老人曹某欲外出買煙，不聽勸阻後，在村黨支部書記閆某的指使下被執勤人員綁在樹上謾罵。目前，閆某被停職處理，並以涉嫌非法限制人身自由案立案調查。

據藁城發布消息，周一上午9時許，曹某欲進入南營鎮水範寨村買煙，被村內的執勤人員制止後，仍不聽勸阻，執意要進入村內。此時，執勤人員在村黨支部書記閆某的指使下，將曹某綁在樹上謾罵。有網傳視頻片段顯示，四名身穿紅色馬甲的執勤人員將一名老人，用繩子捆綁在樹幹上，過程中伴隨著粗口大喊到，「這個時候你還出來瞎轉悠（亂走）」。

事件發生後，南營鎮當局即時展開調查，最終決定給予水範寨村黨支部書記閆某停職處理，並要求各村疫情防控人員引以為戒，堅決杜絕此類事件再次發生。目前，當地警方已經以涉嫌非法限制人身自由案立案調查。

事件流傳後亦引發網民議論：

「勸說沒用可以叫警察過來，沒有執法權動用私刑確實不可取」。 「這種不聽勸阻，違反防疫防控要求，也是難搞」。 「妨礙防疫工作的曹某咋處罰了」。 「藁城疫情這麼嚴重，這個老人還要出去買煙？閆某處理問題不當，但是他的出發點應該是好的吧」。 「有一些農村老大爺老大媽，棘手的不行，講理講不通」。

（藁城發布）