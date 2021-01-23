內地網購平台驚現「活體盲盒」　奇葩方式販賣寵物捱轟

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-23 21:30

近年來，內地網購平台中的「盲盒」現象大受歡迎，據了解，某二手交易平台在去年就有30萬個「盲盒」玩家進行交易。 「盲盒」，即是買家在購買以及拆盒之前，無法通過肉眼看到盒子中究竟裝了什麼。起初，「盲盒」中的內容多以公仔為主，同「扭蛋」的性質相似。 但是，近日有網購平台竟推出「活體盲盒」，以「盲盒」的形式對寵物進行販賣，引發一片熱議。有網民就質疑指，「不尊重生命」。

綜合內地傳媒報道，近日有「活體盲盒」交易在某網購平台上出現，搜索相關字眼後，更是有多間店舖提供「活體盲盒」的買賣，動物種類大多包括貓、狗、烏龜、鳥類等，一些店舖的成交量更是達到逾千件。

某間賣烏龜「盲盒」的店舖，「盲盒」價格介乎18.8元（人民幣，下同）至1288元之間，商品評論大多都表示「還算活潑」，但也有評論指「價錢不划算，請謹慎購買」。還有一間店舖的「活體盲盒」以狗為主，但有買家評論指，「買了兩隻，有一隻很髒，另一隻精神不太好，沒過兩天就死了」。對此，有店舖客服表示，若收貨時寵物已經死亡，買家可獲全額退款；若收貨一周內死亡，可賠付買家一半的價錢；其餘情況概不負責。

有些店舖還在商品詳情中寫到，「不接受一切的拒收，退換。中差評，玩得起就下單，玩不起千萬別買，狗狗是生命，請尊重生命」。對此就有網民質疑指，「活體盲盒」本身就是不尊重生命的表現。

事實上，《中華人民共和國郵政法實施細則》第三十三條規定，「各種活的動物」屬於「禁止寄遞或者在郵件內夾帶」的物品。有物流人員表示，「運送動物必須使用專門的物流渠道，且要有相應衛生檢疫證明」。

對於「活體盲盒」現象的大熱，有內地業界人士表示，雖然有明文禁止寄遞或者在郵件內夾帶活的動物，但對活體動物運輸的監管有一定難度，賣家發貨有所隱瞞等，都會造成活物寄遞有禁不止的情況。

（新浪新聞／現代快報）