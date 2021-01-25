腹痛就醫發現體內藏15厘米長釘　四川女：曾喝下朋友遞來的礦泉水

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-25 12:58

四川成都市38歲米姓女子，上周五（1月22日）因腹痛難耐到醫院求診，經檢查後竟發現體內有一根長達15厘米的長釘，幾乎到達肝臟的大血管門靜脈處。 她表示，幾日前曾與朋友喝酒，酒醒後飲下對方遞來的礦泉水，當時曾感到喉嚨有異物，朋友卻安慰她稱異物會自行排出體外。醫生指出，幸患者就醫及時，以內鏡取出異物，若延遲就醫有可能造成大出血，危及生命。

經電腦斷層掃描檢查，醫生發現患者體內有一根較長的金屬物質。（紅星新聞）

四川大學華西醫院內鏡中心主診醫生黃志寅表示，患者入院前曾到其他醫院檢查，因情況嚴重轉到華西醫院。患者入院時腹痛難忍，雖然意識清楚，但躺在床上不能動。經過電腦斷層掃描（CT）檢查，發現患者體內有一根較長的金屬物質。

米女士自述，就醫約4天前曾與朋友喝酒，酒醒後覺得口乾舌燥，朋友便向她遞上一瓶礦泉水，由於剛酒醒頭暈，她未有仔細查看便開始豪飲。她表示，當時覺得喉嚨內有異物，但因為喝得太急未能及時反應，異物便順着喉嚨進入消化道。米女士稱，當時向朋友講訴後，對方安慰道：「沒事的，就是個小東西，過幾天自已排出來了。」不過，異物一直沒有排出，反而腹部愈來愈疼痛。

醫生通過內鏡取出患者體內的長釘。（紅星新聞）

黃志寅指出，患者腹痛劇烈，所以院方首先考慮是否有腹腔穿孔的問題。經CT檢查顯示，由於該異物較長，在胃、腸道內「活動」幾天後已造成多部位出血。與此同時，異物一端已到達肝臟的大血管門靜脈，若異物已插在血管中，貿然通過胃鏡取出，病人可能出現致命性的大出血，導致失血死亡。

內鏡中心與放射科討論手術方案，經評估病人的情況後，醫生發現異物與門靜脈的分界不清，很可能傷及危險的門靜脈，但異物沒有令消化道穿孔，在內鏡下也沒有發現穿孔，因此決定在內鏡下取出異物，最終取出長釘。

患者曾到其他醫院檢查，因情況嚴重轉到四川大學華西醫院。（網上圖片）

黃志寅表示，患者就醫較為及時，若再過幾小時或半天，長釘有可能刺破門靜脈造成大出血，屆時患者就只能做手術開刀取出，而開刀的風險大，創傷也更大。他提醒，若市民吞下異物，應及時去醫院檢查，愈耽誤時間，病人所承擔的風險就愈高。

（紅星新聞）