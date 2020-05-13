山西婦手術近5年後陰道取出8cm長紗布　醫院稱手術後復查無異物

山西省大同市一名65歲女子在同煤集團總醫院做完子宮下垂手術近5年後，因身體不適，又去大同市第三人民醫院婦科檢查，發現陰道內留有一塊醫用紗布。 同煤集團總醫院則表示，在涉及該女子的手術中確實使用過紗布，但已於手術後兩天取出，有病程記錄記載，且手術後復查，陰道中也無異物。

2015年7月，張霞曾在同煤集團總醫院婦科做手術。（《澎湃新聞》）

據涉事65歲女子張霞（化名）的兒子描述，2015年7月，其母在同煤集團總醫院做了子宮下垂手術。手術後張霞時常感覺不適，一直到後來出現了尿憋、尿血、腰疼、走路困難的症狀。現在張霞除了小便失禁、需要帶著尿袋，還要輸液消炎治療。張霞於2019年5月、6月兩次到同煤集團總醫院婦科就診，但沒有查出結果。

2019年11月，張霞到大同第三人民醫院泌尿科檢查，經診斷患膀胱炎，並做了手術。2020年3月，經大同第三人民醫院婦科專家全面複檢，發現張霞陰道處留有醫用紗布。

為張霞取出陰道內紗布的大同第三人民醫院郭主任表示，在婦科檢查中，她發現陰道窺器進不去陰道，由此發現張霞的陰道內部有異物。「在取紗布的過程中，我們發現該紗布應該是一塊中紗布，塞得很緊，惡臭且發黑，存在的時間應該不短。」郭主任指紗布大概有5到8厘米長。她說，「具體的存在時間和進入途徑我們無法判斷，但陰道感染已經很嚴重。」

2020年3月，經大同第三人民醫院婦科專家全面複檢，發現張霞陰道處留有醫用紗布，醫生為張霞取出紗布。（《澎湃新聞》）

郭主任又指，曾向做膀胱手術的醫生了解情況，做膀胱手術的醫生表示，膀胱手術並不會觀察陰道，所以當時沒有發現紗布的存在。

張霞家人曾去同煤集團總醫院反映情況。同煤集團表示，在涉及張霞的手術中確實使用過紗布，但已於手術後兩天取出，有病程記錄記載，且手術後復查，陰道中也無異物，該院的醫療行為無過錯，建議張霞通過醫療事故鑑定、司法等途徑解決。

大同市醫療糾紛人民調解委員會辦公室一位工作人員表示，3月份他們曾接到過張霞和同煤集團總醫院糾紛的相關情況反映，但這件事情他們無法調解，需要醫院承認事故是他們造成的才能進行調解。他建議，張霞及其家屬可以走司法鑑定、醫療事故鑑定等渠道。

內地近年曾發生多宗患者接受手術後紗布遺留體內的事件。其中在2018年，四川攀枝花市的產婦袁平秀接受剖腹分娩手術後，體內竟遺留3塊比A4紙更大的紗布。袁平秀事後腹痛持續長達4個月，最終多次治療無效後不治死亡。

（《澎湃新聞》）