江西38歲醫生被刺後搶救無效身亡　疑犯一年前曾住院治療

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-27 18:35

周二（26日）上午，江西省吉水縣人民醫院心內科醫生胡淑雲在病房查房過程中，被曾於該院住院治療的患者持匕首刺傷。因傷勢嚴重，胡醫生於周三（27日）凌晨3時許搶救無效死亡，終年38歲。

據早前報道，周二上午9時許，胡醫生在病房查房期間，遭手持匕首的疑犯刺中頸部、背部、胸部後，現場鮮血四濺，胡醫生傷勢嚴重被即時送往搶救。

事發後，吉水縣人民醫院副院長透露指，疑犯一年前曾在該醫院住院進行過治療。當地警方亦發布通報稱，43歲的男性疑犯曾某升已被公安機關控制。

周三，江西省吉水縣人民醫院在官方微信發布消息指，胡淑雲醫生因傷勢過重，搶救無效，於1月27日凌晨3時12分，在南昌大學第二附屬醫院不幸去世。院方對此深表痛惜和哀悼。事件也引發網民熱議：

「太可恨了，國家要重視和保護醫療工作者，醫生工作這麼危險，以後誰還去當醫生」。 「太喪心病狂了，這種人必須死刑」。 「醫院要增加安檢了」。 「我學醫的同學都準備跑了」。 「為什麼醫患關係這麼緊張」。

據了解，胡淑雲醫生生前是吉水縣人民醫院最年輕的副主任醫師，是心血管方面的專家，擅長急診科危重病症的診療。

胡醫生因傷勢嚴重，經搶救後不治。（網上圖片）

（光明日報）