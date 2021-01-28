福建巴士司機駕車時猝死　公司拒認工傷　當局經查後予工傷認定

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-28 16:02

周一（25日），福建省福清市的巴士司機陳師傅在駕駛巴士期間突發心梗，安全停車後不幸離世。 事發後，陳師傅所屬汽運公司表示，陳師傅是自己突發疾病，且早前與公司簽署自願放棄社保聲明書，故不能被認定為工傷，出於人道主義，公司只可以賠付10萬元（人民幣，下同）。公司的回應在網絡惹議。 周四（28日）下午，福清市人社局經調查後表示，陳師傅屬於工傷認定範圍，現予以視同為工傷。福清市交通局將確保賠償金及時賠付到位。

據巴士上的閉路電視片段顯示，陳師傅在駕駛期間劇烈咳嗽，並不斷敲打胸部，為了保障車上乘客的安全，身體不適的陳師傅將巴士停靠在路邊，下車之後癱倒在地，後經送院搶救後不治身亡。經診斷，陳師傅為突發心梗導致的死亡。

《中華人民共和國工傷保險條例》第15條規定，「職工在工作時間和工作崗位，突發疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡的，視同工傷」。有內地媒體指，陳師傅在駕駛巴士過程中突發心梗死亡，應該被認定為工傷。

不過，陳師傅所屬汽運公司稱，陳師傅是自己突發疾病，與公司無關，並且幾年前公司曾以「500元補貼」為替代，讓所有員工簽署「自願放棄社保聲明書」，出於人道主義，公司可以賠償10萬元。汽運公司領導梁先生回應表示，「不是說我們公司沒有給他上保險，我們公司有給他上保險，他們都不買。我們每個月給他們幾百塊錢，我們這邊都有自願放棄社保的協議的」。

據了解，內地的社會保險是指一種為喪失勞動能力、暫時失去勞動崗位或因健康原因造成損失的人口提供收入或補償的一種社會和經濟制度。有內地律師表示，根據內定法律，用人公司必須給勞動者依法繳納社會保險，勞動者和用人公司位都必須參加，自願放棄行為無效，用人單位未繳納需承擔違法責任。但目前，汽運公司與陳師傅家屬就賠付金額方面就仍未達成協議。

周四（28日）上午，福州市人社局回應事件指，即使沒參保，只要情況屬實，員工家屬申請，認定工傷是沒問題的，只是待遇要用人單位出。並表示將就此事與福清市有關部門，立即啟動工傷認定程序，勞動監察大隊也將進一步調查。依法認定後，按規定支付待遇。

對於事件的進一步發酵，引發網民熱議：

「令人心寒」。 「自願放棄是無效這個是違法的吧」。 「這事鬧上法院公司也不會再佔理」。 「啥公司啊，這是社會主義法治國家嗎」。 「這個司機大哥救了一車人還不算工傷！什麼時候打工人的命可以一視同仁」。

福清市人社局周四（28日）下午表示，突發心梗司機陳祖軍的《認定工傷決定書》已出，「陳祖軍同志受到的事故傷害，符合《工傷保險條例》第十五條第一項規定，屬於工傷認定範圍，現予以視同為工傷」。福清市交通局將確保賠償金及時賠付到位。

（沸點視頻/新華視點）