指牛為馬｜福特中國「馬年」營銷手段惹議　內媒批不合時宜

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-29 16:05

在農曆辛丑年（牛年）即將到來之際，福特中國（Ford）周四（28日）於微博發布新車宣傳海報，內容中卻赫然寫到「2021中國．馬年」的字樣。海報一經發布便引發網民熱議，有網民調侃指，「古有趙高指鹿為馬，今有福特牛馬不分」。 對此，福特中國回應，福特最知名的「一匹馬」，先鋒純電SUV MUSTANG MACH-E國產元年，簡稱「中國馬年」。

福特中國的宣傳海報中寫到「「2021中國．馬年」。（微博）

福特中國在微博發布的海報寫到「2021中國．馬年」以及「春風得意馬蹄疾」等宣傳字眼，隨即引發網民熱議和登上微博熱搜榜。不少網民在福特中國的微博評論區中提及福特的各大競爭對手，「生日快樂，上海大眾」。亦有評論質疑，「牛年馬年都沒搞清楚，就想來賺中國人的錢」。還有網民表示，「你別來了，回去吧」。

但鬧出烏龍事件的福特中國，並未在事後即時刪除微博，也未有公開發表說明，卻轉載一名網民的評論貼，稱這就是「標準答案」：「可能是為了宣傳自己的電動野馬，故意說的馬年。也就是，中國的電動野馬製造元年」。除此之外，也有疑似為福特公司的員工發聲指，「不是手滑，更不是廣告代理公司臨時工太勞累的原因。2021年電馬落戶中國，對於我們來說，年年都是馬年啦」。

由此可見，「2021中國．馬年」實為福特中國策劃的營銷手段。雖然這場營銷獲得了大量的話題度，但有內地媒體就認為，這種不合時宜的宣傳，只會造成負面影響，此舉對於福特中國提高知名度、提升品牌價值並沒有好處。

有疑似為福特公司的員工發文澄清。（網上圖片）

（綜合報道）