新冠肺炎︱肛拭子檢測引中外爭議　韓媒：來華韓國人投訴強制採檢

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-31 22:24

據韓國傳媒《wowkorea》報道，本月初有韓國人搭機入境北京，到了指定飯店隔離後，被通知要強制進行肛門檢測，肛門檢查的人員要求，「全員把褲子內褲脫下」，這名韓國人說，「女性跟小孩也不能例外，全部的人都脫了」。

報道指，在同一間飯店隔離的中國人，聽到要進行肛門檢查的時候，反而沒有特別的反應。據悉，這些涉事韓國人已向韓國駐華大使館求助，希望可以避免肛拭子檢測。

肛拭子採樣：派發一根獨立包裝細棉花棒和收集管。（資料圖片／微博）

肛拭子採樣在內地網絡也引發議論，有網民批評侮辱性極強，甚至有人因此放棄回北京過年。日前北京新增的確診病例中，包括一名9歲男童。北京衛健委在日前的記者會上稱，已對該男童所在學校全體師生進行鼻咽拭子、口咽拭子、肛門拭子和血清檢測。之後央視報道，北京感染病例的所在區域，所有居民都要同時進行咽拭子、肛拭子和血清檢測。

消息一出引發議論，有網民對肛門採樣檢測十分困惑。有人覺得尷尬、侮辱，也有人質疑為何只有中國有這項檢測。不過也有人表示，所有過程都是自行到廁所完成，無傷大雅。

有網民在微博分享了肛拭子採樣經歷：

對此，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫生李侗曾認為，對於一些無症狀感染者或輕症感染者來說，感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到了。研究發現，一部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間，比上呼吸道持續時間更長。因此，增加肛拭子核酸檢測能夠提高準確率，減少漏診。

北京佑安醫院感染科主任梁連春也說，增加肛拭子檢測可在一定程度上提高冠病病毒感染者的檢出率。

石家莊闢謠「肛拭子檢測後走路像企鵝」影片

內地網絡日前也傳出一段影片，片中數名戴口罩的青少年和成人以「外八字腳」走路，部分人甚至需要攙扶。影片被附上「石家莊市民肛拭子檢測後秒變企鵝，走路姿勢變成了外八字」，並獲得多間內媒轉載。

微博帳號「@石家莊互聯網舉報中心」周日（31日）表示，上述影片為「移花接木式謠言」，石家莊自2021年發生疫情以來，各社區從未採集過肛拭子。對此，有不少網民表示，影片看上去像是剛剛割完包皮。

「@石家莊互聯網舉報中心」指出， 經該中心向市衛健部門和市新冠肺炎救治專家組成員市第五醫院王海濱主任醫師核實，網傳消息為移花接木式謠言，石家莊自2021年發生疫情以來,各社區採集標本均為口咽或鼻咽拭子，各社區從未採集過肛拭子，肛拭子標本只對住院並發腹瀉的新冠肺炎患者進行採集，且肛拭子採集後無明顯不適。

對此，不少網民議論紛紛，表示影片看上去像是剛割完包皮，「裏面一個女孩子都沒有」；也有人表示，疫情當下，應該重罰這些造謠者，「否則造謠的違法成本太低了」。

（綜合報道）