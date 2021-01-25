河北疫情｜進口車厘子檢測呈陽性　石家莊市暫停採購進口生果

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-25 17:22

日前，河北石家莊市橋西蔬菜批發市場出售的進口車厘子，對新冠病毒核酸檢測呈陽性，橋西區政府立即對有關經營區域予以封閉。石家莊市場監督管理局周日（1月24日）通知，全市食品生產經營單位即日起暫停採購進口果品。 石家莊市衛健委今日（1月25日）公布，經河北省疾控制中心進行核酸單檢，有關人員、果品、物品、外包裝以及環境的核酸結果均呈陰性。

橋西蔬菜批發市場有攤位售賣的進口車厘子核酸檢測呈陽性。（網上圖片）

石家莊市衛健委指出，石家莊市橋西區疾控中心上周六（1月23日）對橋西蔬菜批發市場11個攤位經營的進口車厘子例行抽檢，共採集14管、70份，發現在紅日果品批發部採集的1管核酸檢測呈陽性。當日，橋西區疾控中心對呈陽性攤位的果品批發部的人員、果品、物品、外包裝以及環境進行第2次和第3次採樣，共採樣511份；經河北省疾病預防控制中心進行核酸單檢，結果均呈陰性。

橋西區疾控中心周日分別對另外10家經營車厘子的攤位進行第2次取樣，共採樣952份，對橋西蔬萊批發市場內的工作人員、經營商戶和經營攤位及下水道、垃圾等環境進行採樣檢測，共採樣3959份，檢測結果均呈陰性。省市疾控和流調專家依據核酸檢測結果綜合研判，橋西蔬菜批發市場銷售的蔬菜、食品和進口車厘子等果品均未發現新冠肺炎病毒。

石家莊市宣布，全市食品生產經營單位暫停採購進口果品。（新華社）

石家莊市市場監督管理局發布《關於在全市暫停進口果品的緊急通知》，要求全市食品生產經營單位暫停採購進口果品；各縣市場監督管理局對轄區內進口果品貯存、加工、生產、銷售企業開展全面排查，對全市範圍內在架銷售的進口果品一律下架封存，對現有庫存的進口果品全部就地封存。

對於如何食用進口水果，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，保存水果的溫度比冷凍魚肉等食品溫度高，病毒在此溫度下存活時間短。本次發現有車厘子的核酸檢測呈陽性，有可能是活病毒、死病毒或病毒片段，不一定代表有傳染性，只要市民注意雙手衛生，吃水果前用流動的清水清洗，應該不會有感染風險。

（綜合報道）