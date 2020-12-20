上海男淘寶開網店賣論文給各地高校師生　「十年老店」獲利300萬

內媒近日揭露，上海一名男子販賣學術論文長達十年，甚至在淘寶公然開設網店。該男子至今已賣出100多篇SCI稿件，發表於國內外學術期刊，購買者基本是高校師生，店主因此牟利數百萬元（人民幣，下同）。

一名男子販賣學術論文長達十年，甚至在淘寶公然開設網店（點圖放大）：

《長江日報》19日（上周六）報道指，涉事的論文網店「SCI論文小舖」的宣傳文字稱，「有需要物理、化學、材料類稿子的朋友就來找我吧——SCI論文代寫代發，中英互譯，淘寶交易，十年老店。」該店店主今年40歲，在11年前博士畢業，現時是一家公司的白領，在高校有兼職，在業餘時間寫論文賣。

SCI（Science Citation Index, SCI）是指由美國科學信息研究所1961年創辦出版的引文數據庫，是國際公認的科學評價系統。店主表示，論文價格取決於學術期刊及其影響因子，「如發表在一區的稿子，影響因子6.3，價格6.5萬元。發表在二區的稿子，影響因子2.9，價格則是3.5萬元。」報道指，中國科學院國家科學圖書館按照各類期刊影響因子劃分了四個區，一區為其中5%的頂級期刊，水平較高。

「SCI論文小舖」的買家基本上是高校師生，來自上海、山東、四川、安徽等地。據統計發現，該論文網店從2010年至今賣出114篇稿件，其中預先寫好的有109篇。售出論文高峰在2016年，一年賣出33篇SCI論文。按照平均單價3萬元計算，「論文寫手」10年獲利300萬元。

對於有人公然販賣學術論文，武漢大學法學院教授胡芬認為，論文屬於禁止售賣的非售賣商品之類，公開買賣顯然是違法的。從另一方面看，購買論文屬於學術造假，要承擔相應的法律責任。論文寫手也參與了造假，也要承擔相應的法律責任。

至於買賣論文為什麼可以堂而皇之進入淘寶開店，淘寶雲客服則回覆稱：可以賣，不建議買賣，按照正常程序可以開店。

（綜合報道）