山西三名中學生宿舍大喊超人台詞遭退學　涉事學校校長被通報批評

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-02 13:15

早前，山西的中學「河東一中」三名高中生在宿舍大喊日本動漫角色「超人」（超人系列，內地譯作「奧特曼」）的經典台詞，沒想到卻遭到校方勸退處理，校方甚至還貼出「懸賞」公告，表示若有其他學生檢舉大喊大叫者會有獎勵。 據2日（周二）最新消息，山西省運城市鹽湖區教育科技局對外通報指，涉事中學的處理手法明顯失當，方式簡單粗暴，對涉事中學警告處理；此外對該校校長通報批評，要求其做出深刻書面檢查。

校方貼出的「懸賞」公告指出，有三名學生被學校作勸退處理；若有學生檢舉揭發大喊大叫者，將會給予獎勵。（網絡圖片）

據早前報道，事件發生在山西運城的河東一中，多名住在宿舍的學生連續兩日站在陽台大喊著「超人」的台詞和人物名稱，包含「你還相信光嗎」、「迪加」、「佳亞」等。事後校方貼出的「懸賞」公告指出，有三名學生被學校作勸退處理；若有學生檢舉揭發大喊大叫者，將會給予獎勵。

其中一名學生表示，當時考試結束後將要放寒假，所以有很多學生在宿舍大喊大叫，是「因為快放假了都很高興」。

涉事中學河東一中。（網絡圖片）

日本的《超人系列》（內地譯作「奧特曼」）多年來深受歡迎。（網絡圖片）

山西省運城市鹽湖區教育科技局的通報指，河東一中對大喊「超人」台詞的學生處理與學生違紀事實明顯失當，處理程序不嚴謹、方式簡單粗暴，措辭不當，沒有嚴格落實立德樹人的根本任務，教育理念陳舊、治理能力不足，與新的教育懲戒理念和評價方式不相符。

通報又指，給予河東一中警告處理，取消本年度內評優評先資格；對河東一中高中部校長秦建偉全區通報批評，並做出深刻書面檢查；責令學校對分管政教的副校長及政教主任進行批評教育，對該事件主要責任人政教副主任兼公寓辦負責人進行批評教育並調整工作崗位。