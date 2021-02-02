真正「童星」36歲和老婆被嘲諷是母子　9歲停止發育卻成人生贏家

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-02 15:08

大陸有一位演員出道十多年，因為長相導致戲路受限，一直都在演小孩，年近40歲的他看上去仍像10歲，即使結婚成家也像未成年。據悉，演員侯祥自從出道以來就一直備受關注，尤其是他的娃娃臉，看似一直長不大的樣子，甚至36歲和老婆站在一起都被取笑像「母子」。

侯祥1985年出生在北京一個普通家庭，可是他在9歲就停止了長大。原來，9歲之後，他都沒長高，被父母帶去醫院一查，被醫生告知已經停止發育。

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這些話，對父母的打擊非常大，父母剛開始並不能接受，特別是母親，非常難過，覺得很對不起侯祥，但當時的侯祥，心態卻比父母要好得多，他不僅不在乎，而且還安慰父母，「竟然改變不了長高的事，那為啥不能高高興興接受呢？」後來，父母被他的自信感染了，也慢慢接受了孩子不長高的事實。

雖然侯祥先天不足，但是人生不斷在逆襲。一次偶然，他被一位知名導演邀請拍戲，沒想到，就因為這一次拍戲，讓他喜歡上了表演，也是從那時候開始，他有了夢想，就是成為一名優秀的演員。

出道至今，雖然在影視劇中飾演的都是小配角，但侯祥的演技卻經常讓人刮目相看，出演了很多好看的連續劇。

除了工作，侯祥還娶到了年少時就暗戀的漂亮女孩，他與妻子是高中同班同學，當時就暗戀妻子，但因為當時怕被拒絕，遲遲都不敢表白。畢業後，兩人沒有聯繫，直到多年後，再次與妻子相遇，侯祥才鼓足了勇氣告白，最後順利娶回年少時就愛的人。

妻子並沒有嫌棄他的身高，而是被他的才華和能力吸引，相戀幾年後，兩人結婚了。雖然這段感情，很多人並不看好，但兩人結婚後，生活得非常幸福。現在，侯祥已經36歲了，在劇中依舊飾演小孩，但現在的他，娶了嬌妻，身家也早破千萬人民幣，早成了人生贏家。

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