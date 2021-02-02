湖北女大生舉報父親家暴兼偷情　當地官方：對其父停職調查

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-02 20:52

湖北襄陽一名女大學生小孫日前向其父任職的襄陽市住建局舉報稱，其母對其父施暴，並在外偷情。 襄陽市樊城區政府今日（2日）表示，經查，小孫的父親孫某為當地住建局工勤人員，非中共黨員，目前已經被停職處理區；紀委監委已介入調查，將依紀依規予以處理。

小孫表示，2019年12月，其母發現其父出軌後情緒比較激動，在路上看見其父與出軌對象共處於一輛私家車後，其母便敲開車窗試圖阻止二人的出軌行為，惟小孫的父親竟踩下油門，駕車將小孫的母親拖行十幾米。片段顯示，小孫的母親拽著另一名女子的頭髮質問，「你們倆在這烏漆麻黑的地方偷晴，你還偷我男人嗎」。片中還可以看到，小孫的父親對小孫的母親有毆打行為。小孫表示，事發後她的母親就已報警處理。

小孫又指，其父親在出軌被撞見之後，與其母親提出離婚，並移轉兩套房產及存款，還將其母親名下20萬元人民幣的土地徵遷款劃走。小孫表示，他的父親是襄陽市樊城區住建局的公職人員，已向該局舉報其父親的行徑。

事件引發關注後，襄陽市住建局胡主任表示，小孫的父親是公職人員，不是公務員，員工的道德問題不屬於管理範圍之內，「但是他的家庭關係對工作造成的影響，將對其批評」。

襄陽市樊城區政府網站今日（2日）發布消息指，經查，孫某是樊城區住建局工勤人員，非中共黨員。目前，樊城區住建局已對孫某停職。區紀委監委已介入調查，將依紀依規予以處理。

湖北省襄陽市樊城區政府網站表示，已對孫某停職處理。（網上圖片）

事件引發網民熱議：

「公職人員不需要道德嗎」。 「出軌，家暴，轉移財產，這男人真是五毒俱全」。 「單位無法介入員工道德問題？那單位黨組織管什麼」。 「這位大學生書沒有白讀」。 「住建局公職人員把別人的土地徵遷款劃走，這算什麼問題」。

（綜合報道）