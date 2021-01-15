台總統府前發言人丁允恭被彈劾　曾出軌女記者在辦公室發生性行為

時任台灣總統府發言人丁允恭被揭發在擔任高雄市新聞局長期間有私德問題，出軌與其他女性交往，甚至在辦公室內發生性行為，最終因身陷桃色風波請辭獲准。 監察院經過3個多月的調查後，審查會周五（15日）投票全數通過決議彈劾丁允恭，並將他移送懲戒法院。

丁允恭2019年5月20日接任總統府發言人。（洪嘉徽攝）

據此前報道，受害人Y女向台媒爆料，指丁允恭在2014年至2017年，擔任高雄市新聞局長期間，謊稱單身並劈腿4名女子，又數度在上班時間的局長辦公室與當時擔任電視台記者的她發生關係，導致三度懷孕。惟丁允恭竟以影響政治前途為由要求墮胎。此外，Y女更稱丁允恭會在性行為後，拍攝Y女裸身自慰的影片。

在前高雄市長陳菊（右）任內，丁允恭（左）擔任高雄市政府新聞局長。（自由時報）

監察院在彈劾丁允恭的聲明中則指，丁允恭因職務之故與Y女交往，並坦承在局長辦公室及職務宿舍發生性行為，以及分手後在2018年2月27日於Facebook上傳其與Y女兩人合照，令Y女感到敵意、冒犯，也因此造成Y女後績工作困擾。丁允恭甚至於同年4月5日結婚後仍未停止騷擾Y女。

監察院認定，丁允恭其未能保持端正品德，潔身自愛，行為不檢，有辱官箴，核其行為嚴重失當，嚴重傷害政府信譽及公務人員形象，建失情節重大，爱依法提案彈勃。

監察院彈劾審查委員會全票通過彈劾丁允恭。（中央社）

另監委紀惠容在下午的記者會上亦透露，丁允恭在被約詢時，坦承與Y女在辦公室發生性行為、墮胎2次。不過，雖然監委委員認為，丁允恭在Y女結婚後持續騷擾對方等行為，已經可以算是性騷擾，但丁允恭隨後有發聲明否認，並指控Y女曾在分手後數度主動通聯，並索討金援。

（綜合報道）