新冠肺炎｜哈爾濱一名社區志願者被持刀刺傷身亡　疑犯已被刑拘

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-03 21:10

自疫情發生以來，屢有志願者、防疫人員、民警、醫生在工作中被人毆打的事件發生。 今日（3日）下午，在哈爾濱市呼蘭區，一名志願者被人持刀刺傷，經搶救無效死亡。目前，疑犯已經被警方刑事拘留。

據了解，自1月18日起，哈爾濱市呼蘭區實施區域封閉管控。今日12時40許，在呼蘭區康金鎮康樂小區門前，一名管理人員進出的男性社區志願者張某彬，被該小區一名男性居民陳某龍持刀刺傷，張某彬經送院搶救無效死亡。據知情人士透露指，當時疑犯下樓丟垃圾後欲出小區散步，被志願者阻止，隨後疑犯持刀將志願者刺傷，「我們也不知道他是帶著刀下來還是回去又取了刀，是挺長的一把刀」。有網傳視頻顯示，事發現場地面有大量血跡。

事發後，當地警方即時趕赴現場進行調查。警方通報指，目前，疑犯陳某龍已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

此事經報道後，引發大量網民關注：

「必須死刑」。 「希望嚴懲，不能讓善良的好人寒心」。 「志願者那麼辛苦給大家送菜為啥要殺人啊必須嚴懲」。 「誰還敢當志願者，一分錢報酬沒有，生命還有危險」。 「趕緊抓住兇手別留他到過年」。

當地警方的通報指，疑犯已經被刑事拘留。（呼蘭公安）

（漩渦視頻／呼蘭公安微信公眾號）