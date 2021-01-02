新冠肺炎｜瀋陽父子核酸檢測欲打尖　不聽勸阻毆打民警被刑拘

遼寧衛健委連日來報告了多宗新冠肺炎本地確診個案，為了防止疫情擴散，瀋陽市當局2020年12月31日決定，由當日開始在市內9區開展全員核酸檢測。 但有對父子於周五（1月1日）進行核酸檢測時插隊，被勸阻後更是對民警進行毆打。目前，當地警方已將二人依法刑事拘留。

事發於周五早上8時許，在皇姑區新航社區核酸檢測點，一對父子在排隊做核酸檢測時，因為人多而插隊，引起民眾不滿，在執勤民警發現後對二人進行了勸阻。但是，二人非但未聽取勸阻，還對執勤民警進行毆打。有現場工作人員表示，「執勤民警沒讓他倆插隊，他倆就辱罵、毆打人家了」。在這對父子與民警廝打的過程中，現場有居民上前阻攔並報警處理。

當地警方周六（2日）通報指，林某祥（68歲，某企業退休工人）插隊時引發排隊群眾不滿，不僅不聽勸阻，而且與其兒子林某彬（43歲，某企業員工）共同毆打執勤民警，造成執勤民警多處軟組織挫傷。現場其他執勤民警隨即將二人帶回公安機關調查處理。

當地警方表示，經訊問，二人對毆打執勤民警、妨害公務的犯罪事實供認不諱。目前，犯罪二人因涉嫌妨害公務罪，已被依法刑事拘留。

此事在網上流傳後，網民紛紛評論:

「年夜飯就在號子裡（監獄）吃吧，父子雙人套餐」。 「重判吧，防疫人員都那麼辛苦了，居然還打人家」。 「對待這種老年人最好的辦法就是有退休金的停發退休金」。 「他們以為穿白服的都是醫護人員，打兩下零成本，只要對方還手就是互毆。豈不知，白服的里面是警服，捅婁子了！ ！他們要是知道那裡面是警服，再給100個膽也不敢如此放肆」。 「太沒素質了」。

（綜合報道）