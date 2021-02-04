騰訊與北京環球影城達成合作　《王者榮耀》《QQ飛車》或入駐

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-04 18:50

騰訊互動娛樂近日與今年即將開園的北京環球度假區宣布達成合作，雙方將藉助「遊戲IP+主題公園」的跨界合作為文旅行業帶來更年輕化的實踐，未來遊客到環球影城遊玩時，除了《哈利·波特》、《侏羅紀世界》等影視IP，也可以看到來自騰訊遊戲的IP。

據介紹，雙方將制定長線合作計劃，2022年開始，騰訊遊戲的IP將在北京環球度假區亮相。雖然目前尚未公佈具體哪些IP會首批入駐、後續的IP又如何拓展，不過可以確定騰訊將會精選人氣遊戲的IP加入環球度假區的季節性活動，而《王者榮耀》的官方微博亦發文道「大家是否期待王者榮耀也加入其中，為小伙伴們帶來破次元的快樂體驗呢」。

除了典型遊戲內容，是次合作也會於電競、娛樂等領域作多維度的跨界嘗試，就全新度假娛樂體驗展開探索。

報道指，雙方合作的形式會類似於日本環球影城的活動「Universal Cool Japan」，後者每年都會推出動漫、遊戲主題的遊樂設施，根據IP調性去設計相應的線下內容，吸引民眾體驗，具體線下內容例子包括《進擊的巨人》中調查兵團的餐廳，以《名偵探柯南》作背景的密室逃脫遊戲等。

預料這也是未來騰訊遊戲IP在環球影城可能的表現形式，例如或會有與《QQ飛車》相似的競速設施，以《QQ炫舞》為主題的遊樂玩法等。

騰訊集團高級副總裁馬曉軼對「數字IP+文旅」所帶來的創新融合表示期待，並形容今次合作可將線上凝聚的情感延伸到線下，為用戶創造出更豐富、更有沉浸感的美好體驗。不過網民對此評價不一，有網民甚至認為主題樂園被手機遊戲「污染」，是不倫不類。

據了解，環球影城由美國娛樂公司NBCUniversal主導，早在2001年已計劃落地中國，惟被上海迪士尼項目捷足先登下，一直要到2016年才動工。該度假區規劃佔地400公頃，成為全球最大的環球影城，同時亦是全球第5、亞洲第3間環球主題樂園。

（綜合報道）