華為重新上架騰訊遊戲或已和解　此前傳出分成比例未談攏

華為遊戲社區周五（１月1日）發布「致華為遊戲中心騰訊遊戲用戶」公告，以騰訊遊戲單方面就雙方合作做出重大改變為由，宣布將騰訊遊戲從華為平台下架。有報道指出，事件的導火線或在於雙方沒有就分成比例談攏。 不到一日，事件峰迴路轉，有內地媒體發現，王者榮耀等騰訊遊戲產品周五晚間已在華為應用商店恢復上架。

內媒《第一財經》引述華為內部人士表示，騰訊方面的遊戲將會陸續重新上架，雙方正在擬定最後的口徑。騰訊方面也表示，雙方正在陸續恢復合作。

據此前報道，華為遊戲社區稍早前公告稱，騰訊遊戲於去年12月31日下午5時57分，單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙。因此，經過法務的謹慎評估，華為不得不依照騰訊單方面要求，暫停相關合作，並將騰訊遊戲從華為平台下架，公司對此深表遺憾。

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騰訊遊戲方面隨後回應指，因華為手機遊戲平台與他們的《手機遊戲推廣項目協議》未能如期續約，導致騰訊遊戲的相關產品突然被下架。公司正積極與華為方面溝通協商，爭取盡快恢復，同時就為用戶帶來的不便深表歉意。

《第一財經》此前報道稱，事件的導火線或在於雙方沒有就分成比例談攏。如今看來，雙方在利益上或已重新達成一致。

（綜合報道）