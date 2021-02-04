「人人影視字幕組」涉侵權被查　新華社：警示大眾保護知識產權

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-04 21:37

周三（3日），內地最大規模的影視字幕組「人人影視字幕組」，因涉嫌侵犯著作權人發表權、複製權、使用權、獲得報酬權、信息網絡傳播權等權益，被上海警方通報。14人涉案被捕，涉案金額超過1600萬元（人民幣，下同）。 內地官媒《新華社》周四（4日）發文表示，從警方的通報來看，「人人影視字幕組」違法事實清楚，雖然被查的是「人人」，警示的卻是大眾。

《新華社》發表評論文章指，雖然被查的是「人人」，警示的卻是大眾。（網上圖片）

《新華社》的文章指出，「人人影視字幕組」取名自「人人為我，我為人人」。這就更應該明白一個人人都知曉的樸素道理：唯有尊重版權，保證原創者應有收益，才能使其保有創作熱情，大眾才能看到源源不斷的優秀作品。平台傳播國外影視作品，不僅需要自身守好法律邊界，也有責任引導用戶樹立規則意識。

文章稱，查的是「人人」，警示的卻是大眾。當前，「保護知識產權就是保護創新」成為社會共識。字幕組的落幕，顯示出全面加強知識產權保護的堅定決心，也發出清晰訊號：打擊侵權，保護原創，營造良好市場環境，要靠每一個人的自覺和努力。

文章最後稱，「人人影視字幕組」之所以擁有大量「粉絲」，之所以有用戶在其被查處後坦言「不捨」，與該平台片源豐富、翻譯精良等特點不無關係。人們的文化需求越來越多元，如何提供更多的優秀文化產品，是相關部門和廣大文藝工作者要思考和解決的問題。同時，怎樣帶給用戶良好觀看體驗，讓人覺得「付費值得」，也需要國內影視平台的積極作為。

「人人影視字幕組」提供大量未經授權的影視作品。（澎湃新聞）

而至於「人人影視字幕組」有關人員的罰則問題，有內地律師表示，根據《刑法》，有關人員或涉嫌構成侵犯著作權罪。此外，根據《關於辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的相關規定，字幕組成員的行為已經達到了違法所得數額巨大或者有其他特別嚴重情節的程度，故可能被判處3年以上7年以下有期徒刑。

此外，字幕組成員還可能同時被判處罰金，罰金數額為違法所得數額的1倍以上5倍以下，或者非法經營數額的50%以上1倍以下。如果違法所得數額和非法經營數額均無法查清，則在15萬元以上500萬元以下確定罰金數額。

警方執法現場。（影片截圖）

（新華社／澎湃新聞）