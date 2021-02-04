撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-04 18:50

「人人影視字幕組」團滅，網上哀鴻遍野，並感嘆字幕組的生存空間愈來愈小，亦勾起不少網民對看字幕組的回憶。

上海警方周三（3日）指出偵破一宗侵犯影視作品著作權案，拒捕14名疑犯，涉案金額超過1600萬元，據指涉案的是內地最大規模的影視字幕組「人人影視字幕組」。不少不懂日語、韓語的網民，都是靠字幕組來接觸外國節目，更因此產生了不少特有的有趣共鳴及經歷。

字幕組是不少日韓FANS的好朋友。

👇👇👇按圖看14個字組必遇經歷👇👇👇

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網民做過的瘋狂事，又點止推高GME股價？人一多，連軍事基地都夠膽闖，還記得早前有人號召火影跑衝入51區嗎？別以為只得外國才有黐線佬，香港一樣有一堆，另外台灣更有PTT鄉民合力起底，破解拐帶小女孩的男子身份，成功阻止悲劇發生！

👇👇👇按圖看8件網民做過的瘋狂事👇👇👇

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常見的廣告又不一定是煩膠，例如有結衣BB演出的「yuki da」Switch廣告，就令不少網民感到賞心悅目。不過好睇還好睇，無得skip的確令不少網民感到煩厭，更慘是明明不想睇都要硬食，更有人懷疑是YouTube迫人用Premium的技倆。以下這12個煩膠廣告，真的睇多次都眼冤。

👇👇👇按圖看12個煩膠YouTube廣告👇👇👇

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同場加映：網紅廈門林志玲關濾鏡真面目震驚網民 盤點8位網紅關掉美顏瞬間

以零加工為賣點的24歲內地網紅「迅猛龍特蕾莎」憑甜美臉蛋及精緻五官，加上聲音嬌嗲，被網民封為「廈門林志玲」及「抖音第一美」。不過近日與另一網紅「章魚妹」玩遊戲輸了，最後關掉濾鏡，真面目首次曝光，震驚章魚妹及一眾花生友。以下這8位千萬粉絲級網紅，都試過誤熄濾鏡，露出廬山真面目。

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