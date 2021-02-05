浙江女侵吞公款逾900萬元獲刑　涉案資產LV、Gucci名牌袋1元起拍

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-05 17:00

阿里拍賣近日出現了一批女性奢侈品，送拍者為浙江嘉善法院，物品為涉刑案資產，包括190支、估值4.18萬元（人民幣．下同）的YSL圓管唇膏，一塊估值3萬元的蕭邦機械女錶，以及眾多LV、Gucci、Dior等名袋，均1元起拍。 不過物品主人並非富家女，而僅是家境普通、月薪3000元的27歲出納小薇（化名），其竟私自將公司賬戶內的900多萬元轉到了自己私人賬戶，用以購買奢侈品。

90後的小薇已育有一子，由於開支增加，本身又愛買奢侈品，她只能大量透支信用卡及網絡貸款，致欠下一身債務。然而她好高騖遠，懶理糟糕的財務狀況，一心想着要為兒子和媽媽買樓。前年3月，她在一間大型食品有限公司擔任出納員，眼見公司賬戶錢財眾多，於是有了作案的歪念。

透過非正規渠道得知公司轉賬密碼後，小薇遂在前年5月至11月先後將公司賬戶內的900多萬元轉到了自己的私人賬戶上，之後瘋狂為自己和家人購買房產、名車及奢侈品等。而為防敗露，小薇每次製表時都會隱去相關轉賬記錄，再以其他手段把賬做平，有時還會讓朋友的賬戶代收錢。

不過天網恢恢，小薇的行為被查賬的公司財務副經理發現，最終她因利用職務上的便利將公司錢款非法佔為己有，數額巨大，職務侵佔罪成，被嘉善法院一審判囚9年、沒收財產45萬元。而其一堆奢侈的「收藏品」將於2月24日在阿里拍賣上開拍，吸引不少網民圍觀和設置提醒。

（錢江晚報）