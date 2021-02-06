山西公司融資2億元建「時光機器」　可時間旅行星際遠航壽命延長

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-06 12:20

內地網上近日流傳一份推廣簡報，一間名為「山西瑞泰技術開發科技的公司」提出希望融資2億元（人民幣．下同），然後就能在7個月至12個月內建成「時光機器」，「廣泛用於時間旅行、星際遠航、壽命延長」，而且已與中國科學院高能物理研究所達成初步合作協議。 不過，中科院隨後緊急發布聲明，強調有關的消息並不屬實，與該公司並沒有任何接觸與合作。 面對質疑，公司董事長郭偉偉在受訪時就表示會用事實說話，「目前我只想低調踏實做好這個項目，實現人生價值。」

簡報有展示的「時空隧道生成實驗裝置」的原理。（微博）

簡報名為「時光機器 時空隧道生成實驗裝置商業計劃書」，宣稱計劃將「時空隧道生成實驗裝置」從理論化轉入實驗化，在得到相應科研成果後再轉入工業生產，最終實現實用性。簡報稱，目前實驗裝置的設計已經完成，「時空共振機制」的研究已經成熟。簡報並有介紹時光機器的主要原理，以及實現平行宇宙的瞬間時間穿梭、同一時空的瞬間空間穿梭、扭曲時空，掌控時間進程的效果。

簡報又稱，時光機器可以「廣泛用於時間旅行、星際遠航、壽命延長」、「給全宇宙帶來持續、廣泛且深遠的影響」。對於前景，簡報更指相關技術將給交通運輸、醫療延壽、國防軍工、地外太空資源探索開發市場帶來共計10477.14億美元的商業應用價值。

另一方面，簡報有說明郭偉偉的資歷，稱他從小喜歡物理研究，畢業於山西大同大學數學教育專業，在山西孝義市科技局工作，並在2008年至2019年期間，曾經參與策劃多部電影和紀錄片，其中一部科幻電影的劇本有和美國荷裡活的環球影業達成合作意向。簡報更稱，郭偉偉自行研發創立有10萬多字的《時間論》，理論主要是「使時間弦扭曲、斷裂，直到形成時空蟲洞，即『時空隧道』」。郭偉偉在受訪時就表示，時光機器的理論基礎就是源自《時間論》。

簡報中有說明公司董事長郭偉偉的資歷。（微博）

面對質疑，郭偉偉強調時光機器的研發進展順利，「真理掌握少數人手裡。」他說，世界上只有一個愛因斯坦、一個霍金、一個特斯拉，「我不敢說我能超過他們，但我這方面有我的天賦，有我的命運奇遇，就是與眾不同」、「我搞了15年的研究，時間長了就有靈感。」但郭偉偉同時稱，現在不願意曝光，希望低調，日後會用事實說話。

但有內地傳媒就發現，該公司實際上是在近期成立，成立時間為2020年12月31日成立，註冊資本為500萬元。對於簡報宣稱有與中科院高能所有合作，中科院在聲明中強調與該公司及其人員沒有任何接觸與合作，「因其不實宣傳帶來的任何損失，我所不承擔法律責任」。

中科院隨後緊急發聲明澄清與他們無關。（微博）

此外，西安交通大學物理研究領域的一位博士生導師有向內地傳媒表示，蟲洞和時空穿梭僅是理論物理研究中提出的一種可能性，目前的科技發展水平遠不能達到實現蟲洞和時空穿梭所要求的條件。簡報中關於理論的描述語焉不詳，從學術角度來說甚至無法證偽，所謂的「時空隧道模型」也沒有任何的尺寸、功率以及一些基礎的專利支撐，從科學研究角度來說，「連一個原型機都算不上。」