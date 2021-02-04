浙江大學教授稱有圖有真相金字塔是現代偽造　19世紀用混凝土所建

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-04 16:55

浙江大學的教授黃河清近日在其講座直播時宣稱，諸如雅典的巴特農神廟、埃及的金字塔等古代遺跡都是西方在現代偽造。 以埃及胡夫金字塔、獅身人面像為例，黃河清表明有確鑿的西方書籍插圖及歷史照片，證明其在當時並不存在，是在19世紀用混泥凝土建造，「由於西方一直在打壓中華文明，這種否定中華文明，所以我在某種程度上也為中華文明去正名。」

黃河清認為，西方虛構歷史、偽造古代遺跡的唯一目的，就是貶低中華文明。（影片截圖）

黃河清表示，在19世紀至20世紀，西方大肆偽造歷史文物，不惜耗費巨資到處偽造古代遺跡，將古埃及、古兩河流域及古印度文明的地位提升，「將這三個文明虛構到比中華文明更古老，其意圖是用大量虛高假像，攪亂世界歷史真相，來弱化中華文明的光輝。」黃河清認為，西方虛構歷史、偽造古代遺跡的唯一目的，就是貶低中華文明。

黃河清的理論是「以圖證史」，指通過網絡資源，獲得大量罕見、幾乎未公開西方古籍插圖和歷史照片，「無可置疑地證明」許多西方古代遺跡都是現代偽造。以埃及胡夫金字塔為例，黃河清表示他有找到巴黎羅浮宮第一任館長德農的畫作，還有跟隨拿破倫遠征埃及的科學家代表團，他們回國後出版的《埃及描述》裡的圖片，均顯示金字塔是建在一片像陝北黃土高原、有溝壑的丘陵之上，不但與今時今日的環境完全不符，而且當時亦不見有胡夫金字塔及獅身人面像。

埃及金字塔及獅身人面像。（視覺中國）

此外，黃河清又稱一名法國著名化學家兼材料科學家早在1980年代，就有對胡夫金字塔採樣進行物理化學分析，證實除了有小部分是天然石塊，大部分都是人工合成的石灰石混凝土。另一名來自美國的材料科學家亦有得出類似的結論。另胡夫金字塔底層石塊有「唇形」，明顯是澆鑄的痕跡，「今天我們所知道的古埃及，實際上都是19世紀以來西方正統史學界編造的一個童話」。

黃河清表示，質疑西方歷史造假，這種觀點在西方是非主流，不可能獲得主流的認可，而且當地官方亦不敢回應，「因為一旦引起爭執，真理是愈辯愈明」，故西方現在是冷處理的方式對待。

（綜合報道）