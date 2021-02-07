澳中國女留學生討薪無果遭打　知情者：海外華人常遭「唔熟唔食」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-07 17:45

澳洲阿德萊德（Adelaide）唐人街奶茶店Fun Tea近日發生毆鬥事件，一名女留學生在討薪時被店主拒絕，後被對方友人掌摑再一腳踢落地。 事件引起當地傳媒及民眾關注，亦引起海外華人圈子熱議，不少知情人爆出涉事男子郭磊的底細，更坦言華人在海外經常會遭遇「唔熟唔食」事件。

內地傳媒引述網民報道，郭磊長期在澳洲生活，主要與妻子在當地向中國留學生出租房屋。由於他們專找初來乍到人生地不熟的留學生，房租既貴態度又不好，所以有「鐵鴛鴦」之稱。涉事奶茶店大多顧客及員工均為華人及中國留學生。

當時，女事主向老闆討要每小時10澳元（約合60港元）的薪金，遠低於當地臨時工的最低法定工資24.8澳元（約合148港元）。報道指，10澳元已經是當地留學生打工的市場價，不少華人經營的餐館、咖啡店、快餐店等，工資標準僅每小時8至10澳元（約合47至60港元），甚至有每小時5澳元（約合30港元）的情況出現。

奶茶店老闆當時以試工期為由，拒絕向事主支付薪金。不過，所謂的「試工期」其實無規定時長，最短2小時，最長則一星期，而試工期間行業默認是沒有工資，不少老闆更利用學生試工充當免費勞力。另外，工資一般每周以現金形式發放，由於留學生打工一般是口頭協議，沒有文字記錄，糾紛難以處理。

事件曝光後，海外華人圈子紛紛湧現「華人專坑華人」、「華人不要去華人企業工作」等話題。事實上，不時都會傳出中國留學生被詐騙等消息，最近一次為2019年，澳洲中國留學生、90後網紅曾曉馨涉嫌以換匯、換籌碼和二手交易等名義行騙，涉案總金額約20萬澳元（約合119萬港元），最終被當地法院判囚2年半。

曾曉馨涉嫌以換匯、換籌碼和二手交易等名義行騙，最終被當地法院判囚2年半。（網上圖片）

此外，不法分子在「留學」從中窺得商機，海外有愈來愈多由華人開設的「私立高中」、學院、ESL語言學習機構等，但大多都是野雞大學，無法提供正規文憑。除了留學生，遊客同樣是受害群體，包括被迫強制多交團費、買昂貴商品等。

事實上，「唔熟唔食」不限於出現在華人團子，不同國家都有機會出現同一現象，與國籍、種族無關。事後，不少網民稱出門在外必須要學懂保護自己，更調侃稱「請記住防盜、防搶、防老鄉」。

（綜合報道）