澳洲華人奶茶店支薪不到法定一半　中國女留學生討薪遭掌摑踢飛

最後更新日期: 2021-02-07 15:58

澳洲阿德萊德(Adelaide)唐人街奶茶店Fun Tea近日發生毆鬥事件,一名女留學生在討薪時被店主拒絕,後被對方友人掌摑再一腳踢落地。澳洲傳媒報道,女事主領取的時薪僅10澳元(約合60港元),遠低於當地臨時工的最低法定工資24.8澳元(約合148港元),事後有當地民眾在奶茶店外聚集抗議。 據南澳警方(South Australia Police)官網上周二(2月2日)消息,警方已逮捕一名39歲男子,他涉嫌襲擊(assault)他人,事後已獲保釋,案件將於5月7日在阿德萊德地方法院審理,女事主被送往阿德萊德皇家醫院接受治療。

女留學生向老闆(右)討薪被拒,後被郭磊掌摑再一腳踢落地。(網上圖片)

事發於上月29日。內地傳媒報道,從閉路電視畫面可見,身穿黑衣的男子郭磊(Gavin Guo)當日與家人到朋友的奶茶店用餐,在點完第4杯奶茶後要求免單;由於女店員不懂用iPad免單,改用手動錄入,因耗時過長兩人發生口角,期間郭磊威脅稱要讓老闆開除她。隨後,女店員憤然脫下店服,要求老闆按原定的試工期每小時10澳元結算薪金,惟對方以她是實習生為由拒付。

爭吵隨後升級,此時郭磊走近並抬手掌摑女店員,後者被打得退後幾步,身旁一名疑似是事主的男友人隨即上前阻攔並與店主扭打。事主見狀將手袋扔向郭磊頭頂上的燈具並衝上前,郭磊隨即反擊,朝她的腹部猛踢一腳。事主應聲倒地,後腦撞向桌邊,另一名穿圍裙的黑衣女店員亦被郭磊推倒。

閉路電視畫面顯示,一名身穿棕色衣服的女子曾用腳踢向事主,但未有踢中,網傳該女子為郭磊妻子。不少店員見狀上前制止,但兩人不斷氣勢洶洶對店員指指點點,該女子更疑似試圖拿起桌上的餐具襲擊他人。據了解,當時店內還有其他客人,包括兒童,網傳郭磊夫婦的孩子亦在場。

上周三(2月3日),一份疑似是受害女生的聲明在網上發布,指出事主正與警方合作,將向襲擊者提出刑事控告;事主已有律師代理,並將對襲擊者和其他涉事者提起民事訴訟。

另據澳洲傳媒9 News報道,奶茶店Fun tea 事後在店門外張貼告示稱,女店員被顧客毆打,打人事件與薪資糾紛無關,而襲擊者並非店員,事件與奶茶店無關。

事件引起當地傳媒及民眾關注,不少人聚集在奶茶店外抗議,呼籲雇主為員工提供合法薪資,呼喊「Say no to underpayment, say no to exploitation」(拒絕非法薪資,拒絕剝削),並高舉「Say no to Violence」(拒絕暴力)等標語。

有網民表示可怕,形容事件「完全令人作嘔」,甚至調侃稱「Best place to learn Chinese Kungfu(學習中國功夫的好地方)」、「Do you think they are good at doing bubble tea? WRONG!!!! They are good at hitting woman(你以為他們擅長製作奶茶嗎?不,他們擅長打女人)」。

