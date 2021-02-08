女童遺失玩具熊傷心不已　上海主題公園動員翻遍8噸垃圾尋回

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-08 15:04

近日，內地一名女童與家人在上海海昌海洋公園度假後，發現女童心愛的小熊玩偶不見了。上海海昌海洋公園的工作人員在垃圾都堆中仔細搜索了三天，最終在8噸多的外運垃圾中找到了小熊玩偶，將小熊玩偶還給女童。

清潔工翻遍8噸垃圾，終找回小熊玩偶（點圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

內媒報道指，女童王昕依的小熊玩偶「張英賢」已經從她1歲起一直陪伴著她，至今已經8年，女童對這個玩偶的感情十分深厚。在小熊玩偶遺失的當天，女童哭到夜裡12點，甚至睡夢中都還在哭。

為了幫女童找到她心愛的小熊玩偶，上海海昌海洋公園的清潔工在垃圾房尋找小熊玩偶的蹤跡。但當時垃圾已全部被壓縮至密封箱，找起來難度很大。工作人員於是把每袋即將外運的垃圾都一一打開，仔細搜索了三天，最終在8噸多的外運垃圾中找到了小熊。報道指，共有9名工作人員參與搜索過程。

工作人員其後把小熊玩偶清洗乾淨、曬乾，帶著小熊玩偶在公園內拍攝了《小熊奇遇記》短片，一起郵寄給女童。女童收到小熊玩偶後，看到心愛的小熊玩偶重回自己身邊，開心得手舞足蹈。

不過網民對這件事的評價就非常兩極化，有不少網友對此表示讚許，指公園不僅服務到位，而且還守護了童心。不過也有網民質疑，為了這麼一個小小的玩偶，動用這麼多人力物力，並不值得。

（綜合報道）