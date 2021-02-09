網傳丁真為RELX電子煙代言海報　公司：門市工作人員自行「P圖」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-09 15:14

前段時間，有關丁真吸煙的話題熱度一直未減。有人認為丁真已經成年，吸煙不是問題，但也有人表示，丁真吸煙的行為毀掉了他純真的人設。 一波未平，一波又起。近日，一張疑似丁真為電子煙代言的廣告海報圖片於網絡上流傳。電子煙的品牌是RELX（悅刻），但悅刻的負責人事後就澄清並沒有請明星代言，圖片是門市工作人員自行「P圖」，公司已經與相關門市解約。

從圖片所見，丁真手中拿著電子煙，嘴中吐出煙霧，一旁更有寫上「戒煙新選擇，明星都在抽的電子煙」的廣告語。據《紅星新聞》報道，發布圖片的是位於成都市金牛區的RELX悅刻營門口店官方微信賬號。但對於為甚麼丁真會出現，該店店員就表示不清楚。

另一方面，丁真簽約公司理塘縣國資集團，張璽在回覆傳媒查詢時表示，丁真至今沒有接一個廣告代言，上述圖片是侵權，將保留起訴權利，「吸煙有害身體健康，我們本來也不提倡吸煙，更不可能接電子煙廣告。」張璽現時已經向市場監管部門進行舉報，相關工作人員已經介入調查。

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而對於今次事件，悅刻公司相關負責人表示沒有請明星代言，實情是為門市工作人員自行「P圖」。公司事後已經與相關員工取得聯繫，並決定終止與該門市合作及進行處罰。

（紅星新聞）