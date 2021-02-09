新年禮物｜陌陌向2000多名員工送價值逾萬元手機　仲有得抽特等獎

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-09 18:41

據內媒報道，北京陌陌科技有限公司為2020年12月31日前在職的正式員工每人準備了一份春節年貨禮包，禮品為256G的iPhone 12 Pro Max及陌陌禮盒，這已經是陌陌第四次向全體員工發手機。

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內媒報道指，據一份「2021陌陌線上年會指引」顯示，本年的陌陌年會將以線上的形式舉辦。陌陌為2020年12月31日前在職的正式員工每人準備了一份年貨禮包，包含iPhone 12 Pro Max 256G及陌陌新年禮盒。根據蘋果中國的官方網站，iPhone 12 Pro Max 256G的價格為10099元（人民幣，下同）。

此外，據獎品清單顯示，除了年貨禮盒人手一份外，陌陌年會還有特等獎4份，包括蘋果產品八件套，還有一等獎至八等獎以及遊戲獎，獎品各不相同。

據獎品清單顯示，除了年貨禮盒人手一份外，陌陌年會還有特等獎4份，包括蘋果產品八件套，還有一等獎至八等獎以及遊戲獎，獎品各不相同。（網絡圖片）

報道又指，陌陌年會歷年來向每個員工送贈的禮金禮物均非常豐富。在2017年，陌陌年會向每個員工發放了25000元的「陽光普照獎」；2018年陌陌年會的伴手禮是全體員工人手一部256G的iPhone X手機；2019年則為256G的iPhone 11。在2020年年會，陌陌的每個員工收到了價值萬元的新年福袋，其中包括一部華為手機、任天堂Switch遊戲機/蘋果Apple Watch手錶、Bose耳機等。

北京陌陌科技有限公司於2011年推出社交應用程式「陌陌」。根據資料，截至2020年9月30日，該公司員工合計2396人。

北京陌陌科技有限公司於2011年推出社交應用程式「陌陌」。（網絡圖片）

（綜合報道）