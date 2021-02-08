華為出近500億港幣作員工分紅　騰訊推一手股票獎勵現值7.4萬元

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-08 17:00

農曆新年臨近，內地各大公司近期均宣布年終獎的分配消息。內媒報道指，華為確定了2020年的股票分紅，預計每股1.86元（人民幣，下同）。 騰訊方面，則會對做出特別貢獻的員工授予100股的一次性激勵。

農曆新年臨近，內地各大公司近期均宣布年終獎的分配消息，其中華為及騰訊等大公司備受關注。（資料圖片）

據內媒《界面新聞》報道，華為輪值董事長胡厚崑近日在公司內部宣布：華為2020年持續實施股票分紅，預計每股1.86元（人民幣，下同）。對比上一年，華為2019年股價為7.85元/股，其中每股分紅2.11元。

《中國基金報》指，根據公開數據，2018年華為的總股數高達222億股，這兩年總股數應該只增不減，華為本年起碼分紅了400多億。華為2019年年報顯示，公司通過工會實行員工持股計劃，員工持股計劃參與人數為104,572人（截至2019年12月31日），參與人均為公司員工。

8日，內地網絡有消息稱，騰訊的年終獎方面，每名員工可獲100股騰訊股票獎勵。按騰訊目前股價計算，每人獲得的股票價值近6.2萬元（按該公司現時股價計算，價值約港幣7.4萬元）。不過騰訊方面對內媒中新網表示，不是每個員工都獲股票獎勵，公司只對做出特別貢獻的員工授予了一筆同心同行獎（100股的一次性激勵）。

另外，消息稱此次騰訊推出的同心同行獎有一年的解禁期，得到的員工需要一年之後才能出手折現。

（綜合報道）