綿羊、羚羊迎來本命年？　北京動物園介紹你不知道的牛科動物

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-09 18:52

尚有不足3日就正式踏入牛年，除了市民歡度佳節，各種牛科動物都迎來自己的「本命年」。北京動物園近日就在園內放置科普展板，向遊客介紹園內13種牛科動物，但與大家普遍認知不同的是，原來綿羊、羚羊等動物也屬於牛科。

屬牛科的彎角大羚羊。（新京報）

北京動物園飼養隊技術員張媛媛解釋，牛科又叫洞角科，該科動物的角是中空、不分叉。牛科動物約有100多種，包括家牛、綿羊等；在生物分類上，牛科動物還可以細分為牛亞科、羊亞科、馬羚亞科等，當中以羊亞科分布最廣，是成員最複雜的一個亞科。至於「生肖牛」，通常是指牛亞科牛族牛屬中被馴養的家牛。

不少牛科動物都善於攀爬、奔跑，為了在動物園內最大限度地還原野外生存環境，讓動物表現出更多的自然行為，園方需進行環境「豐容」調整動物的居住環境、餵食時間和方式。

秦嶺羚牛圈舍內的「豐容」措施，羚牛在廊橋上行走。（新京報）

張媛媛表示，以秦嶺羚牛為例，牠們主要棲息於高海拔地區，是善於攀爬的高山動物，因此園方特意打造兩座直通獸舍屋頂的大木架，創造符合牠們習性的環境，讓羚牛的活動空間更加立體。羚牛會順着木架登上屋頂，登高遠眺一番後，跨過房頂相連的拱橋，再從房頂一躍而下。

此外，北山羊原棲息在高原裸岩地帶，蹄部相當堅實，能順利爬上峭壁。為了減少動物的壓力，院方在展區用木樁和鋼筋混凝土搭建兩座可供攀爬的假山。而羚牛、長角羚等牛科動物在野外林間行走時，會通過摩擦、剮蹭樹幹幫自己抓痕、梳毛，院方於是設立了木樁並綁上指壓按摩板助牠們抓痕。

市民過新年難免會大朵快頤，但北京動物園的工作人員不會隨意為動物加餐。張媛媛稱，園內每隻動物都有營養主管，根據牠們的年齡、體重，科學配比飼料，保證日糧的穩定供應，不會隨意增減。由於圈養環境下容易出現食物單一的問題，因此園方會選取應季食材，比如夏天餵飼新鮮的草飼料和果冰，冬天則餵飼紅蘿蔔，保證營養。

同時，動物園內隨處可見一個粽子形狀的取食器，被吊在適當的高度。張媛媛解釋，取食器增加動物取食的難度和樂趣，牠們需要用舌頭將取食器頂開，改變動物低頭取食的行為，還原動物的野生狀態，也能避免飼料被地上的糞便污染。

（新京報）