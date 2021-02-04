就地過年｜內地興起「淘寶式拜年」　半成品年夜飯受追捧

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-04 19:36

農曆新年將至，內地因應局部疫情反彈而倡議「就地過年」。 內地傳媒報道，現時網購年貨、快遞送祝福等「淘寶式拜年」正在興起，在各大商超和電商平台上，半成品年夜飯更是成為新寵，受到很多年輕人青睞。

因應局部疫情反彈，內地倡議「就地過年」。（視覺中國）

被稱為廣州「河南村」的棠下村，往年當地數萬名來自河南的務工人員此時此刻都正準備回家，但今年就有很多人響應號召「就地過年」，轉為在網上購買年貨送回家。肖師傅在天貓年貨節會場買了一盆佛跳牆半成品送給父母，魯先生則在淘寶上買了一整隻羊寄回老家。事實上，淘寶數據顯示，今年年貨節首日，「年貨」的搜索量激增240%。

半年品年夜飯相當受歡迎。（視覺中國）

從品類上看，除了過年常備的瓜子、花生是最暢銷的年貨外，購物車中亦多了不少新品種，例如淘寶在2月2日發布牛年春節十大爆款年貨，除了瓜子、花生、開心果，，還有車釐子、「自嗨鍋」、螺螄粉等網紅產品，家用麻將機甚至是相當搶手。

年夜飯是過年的重要「前戲」，但在「就地過年」的情況下，工作忙碌的年輕人難以準備令人滿意的年夜飯。26歲的廣東人張涵在吉林長春市工作，今年是他第一次獨自在外過年，「本來我還挺發愁的，父母不在身邊怎麼做頓像樣的年夜飯。」不過，當張涵發現很多朋友都會在網上購買半成品年夜飯時，他亦在電商平台下單一份粵菜特色的年夜飯，有手撕鹽焗雞、清蒸海鱸魚等共6道菜，準備屆時與合租室友大吃一頓。

事實上，許多地方老字號都已有在重點城市的天貓超市推出半成品年夜飯禮盒，足以滿足最多8人家庭的需求。在淘寶、京東等平台搜索「年夜飯」就能發現有各式各樣的半成品年夜飯，價格從200元（人民幣．下同）至千元不等，川菜、粵菜、東北菜等任君選擇，甚至會有一人享用的版本。

有賣家透露，雖然半成品年夜飯數年前就已出現，但今年的銷量明顯增加，當中「90後」是主要消費群體，「不少人就地過年想吃頓家鄉味道的年夜飯，但也怕廚藝不好、做菜時間長，這種套餐既滿足儀式感又方便快捷。」除年輕人外，也有很多父母買半成品年夜飯並寄給外地的子女。

倡議「就地過年」的標語在內地隨處可見。（視覺中國）

有業內人士認為，「淘寶式拜年」的興起，一方面是全國對疫情防控形成共識，從大城市的白領到鄉村的農民，都積極響應和支持「就地過年」；二是國內消費者已形成網購習慣，農村以及老年群體智能手機的普及，加速電商農村等下沉市場的滲透；三是政府部門鼓勵和助推，商務部聯合各大電商平台發起了「網上年貨節」；四是電商基礎設施的飛速發展，隨著物流體系的成熟，讓年貨物品的流通變得更加便捷。

（綜合報道）