廣東首例｜夫婦要求醫院返還冷凍胚胎　法院援引《民法典》判勝訴

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-09 19:54

內地一對夫婦早年成功配型兩枚胚胎，並以冷凍技術保存，卻因女方年逾50年已無生育能力，無法繼續實施胚胎移植手術，遂起訴要求院方返還胚胎。 近日，廣東廣州市越秀區人民法院開庭審理此案，判決醫院向當事夫婦返還冷凍胚胎。據指，該案為廣東首宗適用《民法典》處理的冷凍胚胎返還案。

廣州市越秀區人民法院判決醫院向當事夫婦返還冷凍胚胎。（網上圖片）

內地傳媒報道，馬先生與劉女士於2013年登記結婚。2016年4月、5月，劉女士在廣州市某醫院接受採卵手術，醫院為兩人成功配型兩枚胚胎，並以冷凍技術保存。由於劉女士已無生育能力，無法繼續實施胚胎移植手術，兩人遂於上月向法院提起訴訟。

原告夫婦表示，他們與醫院訂立的醫療服務合同目的已無法實現，而兩枚冷凍胚胎對兩人具有精神和情感上的價值，故主張解除與醫院之間的冷凍胚胎保存協議，並要求醫院返還兩枚冷凍胚胎。

醫院答辯稱，院方確實儲藏保管原告提供的冷凍胚胎，但由於胚胎返還之後可能產生法律和倫理風險，故醫院無權答應或者拒絕原告的要求 。

越秀法院經辦法官歐陽福生指出，兩枚冷凍胚胎是劉女士的卵子和馬先生的精子結合而成，含有他們的DNA遺傳信息。儘管人體胚胎的法律性質尚無定論，但不能否認原告在生命倫理上與兩枚胚胎具有最密切的聯繫，是理所當然的權利人，享有保管、處置胚胎的民事權益。因此，兩枚胚胎應當交由其權利人。

《民法典》於今年1月1日起實施。本案為廣東首宗適用《民法典》處理的冷凍胚胎返還案。（中新社）

據《民法典》第1009條規定，從事與人體基因、人體胚胎等有關的醫學和科研活動，應當遵守法律、行政法規和國家有關規定，不得危害人體健康，不得違背倫理道德，不得損害公共利益。法官指出，法院依據上述法律規定，要求原告在取得涉案胚胎後，不得使用胚胎從事代孕等違背倫理道德，損害公共利益的醫學活動，而原告亦明確表示知曉相關法律後果，並承諾遵循法庭的告誡。

（綜合報道）