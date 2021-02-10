火箭軍網紅女神拍片「招兵」　外表亮麗曾參加《中國好聲音》獲獎

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-10 22:39

《人民日報》今日（10日）發布一段宣傳短片，介紹解放軍火箭軍一名女兵的生活，並邀請年青人加入火箭軍。該女兵曾參加《中國好聲音》全國選拔賽獲獎，而且外形相當亮麗，因此一直以來受到關注。

宣傳短片介紹解放軍火箭軍一名女兵的生活（點圖放大）：

+ 13 + 13 + 13

該段短片主要由火箭軍女兵陳淑杰作為旁述，陳淑杰在影片中自我介紹時稱，她在火箭軍從義務兵、士官再做到軍官。短片的主要畫面為她在軍營的日常生活和訓練片段，當中的內容包括膳食、周末放假活動等等。

陳淑杰又在影片表示，在火箭軍的生活沒外人想像般沉悶，是在過一種別人羨慕的生活。陳淑杰最後還說：「青春年華，我在火箭軍等你」。

陳淑杰接受訓練的情況及生活照片（點圖放大）：

+ 11 + 11 + 11

據解放軍火箭軍公眾號去年報道，陳淑杰是一名95後女兵，於2016年9月入伍。入伍前，陳淑傑曾參加《中國好聲音》全國選拔賽，並榮獲「線上彈唱大賽」冠軍，一舉成為眾多網友追捧的「網紅」：名為「陳淑杰大淑」的秒拍更擁有42萬關注量。

去年疫情期間，陳淑杰把存在媽媽那裡的2萬元人民幣全部捐獻給新安縣中醫院，用於醫院疫情防控工作。為當面表示感謝，河南省新安縣中醫院黨政辦公室主任專程來到火箭軍機關贈送2面錦旗。

解放軍火箭軍女兵入伍前後對比照（點圖放大）：

+ 17 + 17 + 17

值得一提的是，解放軍火箭軍去年也曾發布大量女兵照片，顯示女兵入伍前後的各種變化，同樣引起關注。