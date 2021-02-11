浙江精神病患者遭護工性侵　院方稱「未有求救，疑較主動」惹爭議

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-11 13:02

浙江杭州一名45歲患有精神分裂的女士，近日在醫院治療期間遭到男護工性侵，對方卻聲稱雙方是自願發生關係，而院方更以受害者沒有發出求救或求助的信號，以及病房監控中患者疑比較主動為由解釋，引起輿情哄動。 受害者家屬武女士認為，妹妹病情加重與被侵犯有關，醫院管理不善應該承擔責任。警方已介入事件，將對受害人的性防衛能力進行司法鑑定，再確認是侵犯抑或自願。

武女士表示，妹妹透露自己被人強暴。（影片截圖）

武女士透露，妹妹的精神分裂症已治療十幾年；妹夫患有尿毒症，幾個月前去世。今年1月初，妹妹因病情惡化入住杭州餘杭的民安醫院，其後卻要求回家，更聲稱自己懷孕。武女士於是帶妹妹檢查，發現她並沒有懷孕，但對方表示自己被人強暴，「她說晚上護工餵我吃完藥，我就睡著了，不知道身上爬了一個人，就是男護工」。

武女士翻查精神病房的閉路電視紀錄，發現妹妹被侵犯的整個過程都被拍下，而涉事男護工卻聲稱雙方是自願發生性關係。據了解，受害人是住在8人間的病房，病房內的女患者均患有精神疾病，年齡介乎20至70歲不等，她們都生活在自我意識中，對周圍發生的一切漠不關心，而照顧8名患者的一男一女護工為一對夫妻。

醫院負責人稱，受害者人曾有幾次跪下向自己借電話。

院方確認受害人曾與男護工發生關係，又指醫院有查房機制，但發生此事是防不勝防，亦不可能1、2分鐘就查一次房，而女患者在整個過程中沒有發出過求救或者求助的信號；從病房監控上看，患者甚至比較主動。醫院負責人又透露，受害者人曾有幾次跪下向自己借電話。

武女士認為，妹妹是精神病患者，醫院所謂的主動是她無意識的反應。她表示，妹妹當時致電她要求回家，懷疑護工以電話作為條件，要求妹妹與他發生關係。對此，院方表示會嚴肅處理涉事男護工，但目前無法讓他出面，也拒絕提供聯繫方式。

院方以受害者沒有發出求救或求助的信號，以及病房監控中患者疑比較主動為由解釋，引起輿情哄動。（影片截圖）

武女士指出，護工應該受到法律制裁，而醫院方面管理存在疏忽，也應該承擔相應的責任。醫院負責人則稱，醫院管理制度完善，護工的私人行為不應該讓他們承擔責任。

律師表示，若受害者事發時的精神等級無法控制自己的意識，就不存在是否徵得她同意，只要發生關係，就可以推定是強姦。若公安機關認定是強姦，醫院則要承擔相應的民事賠償責任。

（綜合報道）