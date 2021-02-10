台5富少性侵女神同學更多心寒細節曝光　竟全是名校生對話極無恥

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-10 11:02

台北市5名富少為相識多年的同學，當中鄧姓男子從小學到高中都暗戀女神般的女同學。因緣際會下，楊男將女同學約出來共5男1女到KTV飲酒作樂，女生因不勝酒力醉一旁。起色心鄧男竟說「像buffet可以輪流」，並集體性侵女同學，令人驚訝的是，他們從小就同校，就讀的學校更是講究「品格教導原則」的貴族學校，鄧男更是學霸並就讀某知名大學。

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被害女同學琳琳（化名）在2019年8月左右受楊姓同學邀約，以及曾中學同校同學的鄧男、劉男、鄭男及不同校的施男一起聚會。一行人先前往天母士東路某酒吧一路喝到凌晨，又提議到KTV續攤。一行人陸續抵達包廂喝下許多高濃度威士忌的琳琳早已意識不清躺在沙發上，鄧男、施男、劉男見狀竟相繼隔著外著衣物碰觸琳琳胸部甚至以嘴親胸部、下體等處並指侵得逞，可惡的是他們陸續拿出手機拍照錄影。

鄧男、劉男、楊男及鄭男與琳琳為中學同校同學，偶爾曾共同出遊，5人家境也不錯，就讀的學校為北市知名貴族學校。該校強調以「品格教導原則」，從幼稚園到高中全校人數並不多，學雜費每學期約12~14萬元（台幣，下同），教科書每學年約2~3萬元，據悉進入該校就讀相當不容易，甚至會篩選家境。

集體性侵的富少們就讀的中學為知名貴族學校，該校更以「品格教導原則」的學校。（ETtoday突發中心翻攝）

事發當天鄧男嗨喊「要在包廂開幹」、「像buffet可以輪流。」竟是學霸級學生，就讀台灣知名師資培育大學。他於當天甚至甚至向楊男說：「感謝你的安排，讓我有這個機會可以上琳琳」楊男甚至回他：「我有挺你對不對，就這一次，你們想幹嘛就幹嘛，不要內射都可以，只要最後送她回家就好。」

士林法院依共同犯乘機性交罪判鄧男2年徒刑、緩刑5年，劉男1年10月徒刑、緩刑4年，楊男1年徒刑、緩刑4年，施男1年8月徒刑、緩刑3年；至於鄭男僅在公園撫摸並沒有在包廂內性侵，依強制猥褻罪判刑10月、竊錄身體隱私部位罪判刑3月並得易科罰金9萬元。最後法官審酌4男沒有前科、素行良好，犯後已深表悔意，也與琳琳達成賠償和解，宣告暫不執行，給予緩刑以勵自新。

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