《唐人街探案3》票房破10億　內地春節檔首日總票房逾17億創紀錄

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-13 11:20

今年農曆新年繼續在新冠疫情陰霾下度過，不過電影市場則向好，據燈塔專業版數據顯示，在大年初一（12日），牛年春節檔票房超過17.36億元（人民幣．下同），打破中國影史單日票房紀錄。 其中，截至當日下午5時27分，電影《唐人街探案3》總票房已破10億，成為中國影史第81部達到該票房成就的電影，同時亦刷新票房破10億的最快紀錄。

大年初一是牛年春節檔首日，在「就地過年」下，不少民眾選擇影院作休閒娛樂。內媒在北京實地考察發現，各影城入口處都有做對觀眾測體溫、核驗健康寶的措施，同時大廳內亦不停提示民眾觀影期間要注意全程佩戴口罩。

《唐人街探案3》、《你好，李煥英》、《刺殺小說家》、《侍神令》、《人潮洶湧》、《熊出沒·狂野大陸》、《新神榜：哪吒重生》7套電影當日皆搬上螢幕。票房方面，春節檔首日達逾17.36億，觀影人次超過3451萬，刷新全球單日票房紀錄，亦打破前年大年初一創下的中國影史單日14.58億票房紀錄，創下春節檔首日票房新紀錄。

當中，王寶強、劉昊然主演的《唐人街探案3》獲得最高的排片率，達到38.5%，並斬獲票房10.51億，在春節檔首日的票房貢獻率超過60%。

目前，該電影已打破8項影史紀錄，包括中國影史首日人次紀錄、中國影史懸疑片首日票房紀錄、中國影史首日票房紀錄、中國影史春節檔影片首日場次紀錄、中國影史懸疑片單日票房紀錄、中國影史單日票房紀錄、中國影史國產片單日票房紀錄、中國電影市場最快破10億紀錄。

至於《你好，李煥英》、《刺殺小說家》則分別以2.97億、1.38億居票房榜第二、三名。

中國電影評論學會副會長、中國電影家協會副主席、清華大學教授尹鴻認為，觀眾仍對電影有剛性需求，尤其在節假日下，需求並沒有受到新出現的線上媒體所影響。對於大熱的《唐人街探案3》，他認為其在創作主題、表達上做了很多新的探索和改變。

國海證券傳媒分析師朱珠則表示，多項紀錄於春節檔首日就在疫情常態化防控的背景下被打破，是因為春節檔影片有爆款IP（Intellectual property，即知識產權）支撐，特別是《唐人街探案3》續集內容較好，需求經時間累積起來，再加上網劇互動較好等因素，皆促進票房節節攀升。

值得一提的是，多間上市公司皆有佈局牛年春節檔，如萬達電影是《唐人街探案3》的主控出品公司，阿里影業則身兼《你好，李煥英》《刺殺小說家》《新神榜：哪吒重生》三部影片的出品方，成為參投牛年春節檔影片最多的上市公司。

（中新經緯／綜合報道）