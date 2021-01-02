內地元旦單日票房近6億人民幣　創同期最高紀錄

據了解，內地2021年元旦的單日電影票房收入達5.99億元（人民幣，下同），超過2018年1月1日當天的3.57億元，創下中國影史元旦單日最高票房紀錄。其中，由易烊千璽主演的《送你一朵小紅花》位列當日票房榜榜首，達2.56億元。

電影《送你一朵小紅花》和《溫暖的抱抱》2020年12月31日在內地上映，兩部電影領跑元旦票房榜。當日，《送你一朵小紅花》累計票房已達4.92億，單日票房達2.56億元；《溫暖的抱抱》累計票房3.55億，單日票房超1.6億元。位列第三的則是《拆彈專家2》，單日票房為9292萬元。

《送你一朵小紅花》是由韓延執導，易烊千璽、劉浩存、朱媛媛、高亞麟、岳雲鵬等出演的以抗癌為題材的電影。片中圍繞兩個抗癌家庭的兩組生活軌跡，講述了值得人思考的現實故事。易烊千璽曾於2019年主演電影《少年的你》，電影獲得15.6億的票房，因此觀眾對《送你一朵小紅花》也頗為關注，2020年12月26日，《送你一朵小紅花》預售票房就已經破億元。

根據韓國電影《計劃男》改編的《溫暖的抱抱》是由常遠執導的喜劇片，常遠、李沁、沈騰、喬杉等主演。影片的出品方有上海愛美影視文化傳媒有限公司、華誼兄弟電影有限公司、上海淘票票影視文化有限公司等。

根據國家電影專資辦數據，截至2020年12月31日，中國電影市場2020年度票房突破203億元。其中，票房成績排名前十的影片均為國產影片，總票房超過120億元，佔全年總票房的六成。其中《八佰》的票房位列第一，高達31億元，《我和我的家鄉》則以18億元緊隨其後。

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（澎湃新聞）