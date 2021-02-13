牛年犯太歲如何逢凶化吉？台命理師教安太歲　點光明燈原來有禁忌

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-13 12:35

每逢過年，許多市民都會去廟裡安太歲、點光明燈，有些知名廟宇也會提前受理點燈服務，吸引人潮漏夜排隊點燈。究竟光明燈怎麼點？點燈應注意什麼？本命年犯太歲的市民又該如何逢凶化吉？《聯合新聞網》一次告訴你！

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如何安太歲

安太歲有兩種方式，分別是到廟中安太歲及在家安奉太歲星君。其中，如果到廟裡安太歲，可以向廟方購買「太歲衣包」，並在上面寫自己的姓名、出生年月日、地址和祈求事項，接著對太歲星君上香，並將太歲衣包化掉就能完成儀式。市民也要再次確認個人資訊是否正確，避免太歲「安錯人」。

至於如果在家裡安太歲，首先要向廟方領太歲符，接著同樣向太歲稟告犯太歲者的資訊及在家安太歲的原因。回家也要注意，如果家中有神案，必須先和家神稟告太歲一事，接著將太歲符貼在神像左側，且高度不能高於家神；如果家中沒有神案，也不用特別準備香爐，只需張貼到乾淨、不會太吵雜的角落即可，要注意該位置不能正對廁所。最後就是每天敬拜太歲，雙手合十祭拜就可以。

安太歲、謝太歲的最佳時間點

安太歲最佳的時間是農曆12月24日到正月15日前，如果錯過春節也沒關係，四季節氣的立春、立夏、立秋、立冬也是好時機。關於祭拜時間，習俗上沒特別限制，市民可依照自己方便的時間拜太歲就好。

到了年末（農曆12月後或農曆12月24日送神當天），也要記得謝太歲，感謝太歲星君一年來對自己的保佑，接著將家中的太歲符撕掉，丟進金爐和金紙一起化掉。萬一社區不能燒紙錢，也可以將舊的太歲符和金紙交給廟方，在稟告過神明後，給廟方統一焚燒處理。

安太歲要準備什麼供品

市民安太歲時，通常要準備金紙、糕餅、清茶、鮮花，也要供奉象徵好兆頭的蘋果、柑橘、棗子等水果，但切記不能有芭樂和番茄，因為這兩種水果的種子不好消化，會隨著排泄物排出體內，被認為是對神明大不敬。

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