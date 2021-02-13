春晚舞台︱龍洋成「最年輕女主持」　靠脫口秀出色表現獲央視挖角

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-13 17:45

每年央視春晚的主持陣容都是內地民眾熱議的話題，今年的主持由尼格買提、李思思、任魯豫、龍洋和張韜五人擔任。 值得注意的是，龍洋和張韜均為新人，都是第一次站上春晚的舞台，讓人眼前一亮之餘，亦受到廣泛關注。 其中1989年出生於湖南郴州的龍洋，在地方電視台工作3年就入職央視，5年後就登上春晚，成為央視春晚「最年輕女主持」。

2011年，龍洋畢業於南京藝術學院播音與主持藝術專業。畢業後進入南京廣播電視台擔任主持人，同年主持新聞資訊類節目《直播南京》，入台當年就成了《直播南京》的「四小花旦」。近年來，地方電視台的優秀主持人常被「挖」到央視發展。2015年，龍洋憑藉多年來的優秀主持經歷，加盟了央視財經頻道的《第一時間》欄目。這個欄目除介紹財經動態、國際熱點之外，還涉及長假出行、美食等應景話題，場景活潑。此後，《第一時間》也為她打造了專門節目《生活早間秀》、《龍洋脫口秀》。據了解，龍洋加盟央視正是因為央視看中了她在主持脫口秀節目中的表現。

2020年，龍洋因為接棒董卿主持《中國詩詞大會》而被內地觀眾熟知。該節目風格穩健，龍洋接棒後為節目帶來新鮮的活力與清新舒朗的風格，讓觀眾有了新的視覺享受。在第一場開場白，她說道，「一片彩霞迎曙日，萬條紅燭動春天。中華詩詞，博大精深，源遠流長，如三山五嶽，巍峨屹立；如五穀豐熟，養育萬方」。

《揚子晚報》曾這樣評價龍洋，「龍洋的主持幽默搞怪，正經中不乏風趣。她的風格不同於一本正經的新聞播報，又唱又跳、網絡熱詞信手拈來、時不時還夾雜一句惟妙惟肖的方言，熱鬧的播報不禁讓觀眾眼前一亮，也迅速為龍洋匯聚了一票『忠實粉絲』。她主持經驗頗為豐富。從南京藝術學院畢業後，有過齊魯電視台、湖南衛視等多家電視台的歷練。讀書之餘參加的各種演藝比賽，讓她變得很獨立」。

2021年，龍洋首次登上央視春晚的舞台，總體表現得到了不少好評。但是或許因為緊張，龍洋也出現了一些小紕漏。她在主持過程中，將「祝福各位」和「祝福大家」混搭在一起，說成了「祝福大位」。還在和尼格買提搭檔的環節，在對方台詞沒結束前，龍洋已經拿起話筒準備接話，這樣的舉動似乎稍稍影響了搭檔的節奏。尼格買提短暫地愣了一下，緊接著提高音調來暗示龍洋「不要著急」。

對於春晚舞台上的插曲，網民亦並未苛責：

「畢竟在十幾億人的關注下，緊張在所難免」。 「口誤了哎，不過專業素養可以」。 「第一次主持春晚緊張了吧」。

同場加映｜2021央視春晚另一新面孔張韜（點擊睇大圖）

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（網易新聞）