Starbucks呆坐4小時賺4.5元　北京女網紅拍片教零電費「挖礦」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-13 17:10

北京一名為「魚池青青」的網紅，近日在影片平台嗶哩嗶哩（Bilibili，B站）上傳教學影片，向網民示範自己如何使用搭載NVIDIA RTX 3060顯示卡的電競手提電腦便能成功在星巴克內「挖礦」，即賺取加密貨幣，如比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）等。她指自己在店內呆坐4小時，當天即獲得了4.5元（人民幣．下同）收入。

影片顯示，「魚池青青」自攜iPhone、AirPods和MacBook來到三里屯一間星巴克上網及呆坐，並自稱是「氣氛組」，即在咖啡店扮演顧客。期間，她拿出一部搭載NVIDIA RTX 3060顯示卡的HASEE (神舟) Gaming Notebook，透過連接星巴克的電源去進行以太坊（Ethereum）的挖礦工作，賺取以太幣，堪稱零電費零成本。

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她以該電競手提電腦的效能及以太幣當天的價值推算，如果用這種方式挖礦，每日可賺約23元人民幣，約260天就能賺6000元的電腦成本價，倘進行超頻後，回本期甚至可以更短。最終，其在星巴克逗留4個小時後，獲4.5元收益，由於星巴克三里屯店非24小時營業，她還建議網民晚上可以到麥當勞繼續挖礦。

據了解，挖礦即以電腦硬件計算認證每筆交易，並獲取獎勵的過程，由於工作原理與開採礦物類似，因而得名。至於透過挖礦賺取加密貨幣的人則會被稱為礦工（miner）。

（綜合報道）