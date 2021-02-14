內地春節檔總票房破46億　《唐人街探案3》逾26億居首

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-14 20:44

內地今年的農曆新年雖然繼續在新冠疫情陰霾下度過，不過電影市場則向好。據燈塔專業版數據顯示，截至14日（周日）傍晚7時，春節檔期內總票房（含預售）已破40億元（人民幣，下同），達46.47億元。

其中，《唐人街探案3》以超過26.02億暫居春節檔總票房冠軍，《你好，李煥英》近11.15億排在第二，《刺殺小說家》接近3.23億。

央視財經報道指，今年春節檔的電影票可以說是「一票難求」，實時票務數據顯示北京一家影城全天排片78個場次，到晚上10點前開場的電影，門票已經全部一售而空；有很多觀眾都是提前兩天甚至更長時間訂票。

報道又指，北京市為防控疫情，對影院上座率做出不得高於50%的規定，而其他省市對影院上座率的要求也在75%或以下。加上今年春節檔影片整體時長更長，正月初一全國院線排片49萬場，比2019年的同日少了3萬場。票量整體供應下滑導致今年春節檔部分電影票出現了火爆搶購的情況。

貓眼專業版數據分析師劉振飛表示，今年春節檔如此強盛的開局，能給電影行業的從業者帶來很大的信心提振。只要有好的內容，只要電影仍然能夠為大家提供休閒娛樂方式，觀眾就會走進電影院，從而推動整個市場繼續全面復甦。

據早前報道，王寶強、劉昊然主演的《唐人街探案3》已打破8項影史紀錄，包括中國影史首日人次紀錄、中國影史懸疑片首日票房紀錄、中國影史首日票房紀錄、中國影史春節檔影片首日場次紀錄、中國影史懸疑片單日票房紀錄、中國影史單日票房紀錄、中國影史國產片單日票房紀錄、中國電影市場最快破10億紀錄。

（綜合報道）