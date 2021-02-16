內地情人節送「520紅包」表心意　微信數據：有單個用戶收逾200個

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-16 12:12

周日（14日）是年初四「赤口」之餘，更是情人節。 內地不少民眾在當天趁機會向心儀對象，透過微信送上包含滿滿愛意的「520紅包」。（編註：520取自普通話諧音中的「我愛你」） 微信隨後公布統計數據，其中就提到有單個用戶收到超過200個「520紅包」，換言之當事人在一天之內就「收入」超過10萬元（人民幣．下同）。

微信特別在情人節等日子調整個人紅包額度，讓民眾能藉此表達愛意。（微博）

據介紹，微信個人紅包的金額上限為200元，但為了滿足「需求」，微信會在特別日子調整額度，例如情人節、七夕等。微信數據顯示，內地男性在今年情人節當天註定要「破財」，發送「520紅包」的數量是女性的3.5倍。至於女性當然是「豐收」，所收到「520紅包」的數量是男性的3.9倍。

其中上海是最幸福及最浪漫的城市，上海人收到及發出「520紅包」的數量均為全國最多，其次是北京及深圳。

內地民眾藉「520紅包」表達愛意。（微博）

雖然微信未有提到當事人的性別，但就有特別提到最多有單個用戶收到超過200個「520紅包」，他或者她某程度上可算是情人節的「大嬴家」。同時，數據亦顯示最多有單個月戶發出的「520紅包」超過150個。

另外有趣一點是，微信指至今尚有超過123萬個520紅包未被領取。

網民熱議：

感覺這條新聞泛著綠光啊！ 收200個……難道說是有200個…… 200個520，應該是粉絲給偶像送的吧。再能幹的時間管理大師，也不會同時和二百多個人交往吧。 海王和海后。 可怕的當代男女關係。 哈哈，真有意思。大眾情人與情聖真多！ 超200個520紅包？備胎這麼多？

（綜合報道）