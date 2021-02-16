學生取網名為「肖戰糊了」竟遭狠罵　寧夏老師被通報批評

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-16 14:07

繼去年粉絲舉報同人小說內容引發網絡大戰後，內地男星肖戰的名字再次捲入爭議。不過事件與其本人無關，主角為寧夏銀川永寧中學一名老師吳凡，事緣該名老師在網課中疑因學生網名為「肖戰糊了」而批評辱罵學生。 銀川市永寧縣教育局官方微博周一（15日）通報，涉事老師已遭責令檢查，在全縣教育系統通報批評，並被取消兩年內評獎評優資格。

近日有網傳影片顯示，上述老師在上網課時疑不滿學生取網名為「肖戰糊了」，竟當場要求對方「自首」，報出本名、班級，之後更稱對方膽大包天，並表示「首先我明確，你們數學老師非常欣賞肖戰，就這一個中心思想你自己體會」、「你在我的面前你敢虎成這樣，我看你是不想混了」。

事件傳出後引發爭議，有輿論認為該老師是越界追星，行為不妥。至周一，永寧教育官微通報指，經永寧縣教育體育局調查，教師吳凡在去年4月16日上網課期間發表與教學內容無關的不當言論，產生負面影響。經研究，當局決定給予吳凡責令檢查的處理，在全縣教育系統通報批評，取消兩年內評獎評優資格；給予永寧中學校長在全縣教育系統通報批評。

另外，永寧中學負責人、涉事老師已與學生及家長積極溝通並致歉，獲得學生及家長諒解。未來永寧縣教育體育局亦將進一步規範教師從教行為，大力提升教師的師德涵養和業務水平等。

據內媒報道，其實老師利用網課向學生推薦偶像甚至批評不喜歡自己偶像的學生等行為並非孤例，如去年5月，山東濟寧就有老師因被揭在網課前播放肖戰新歌，並批評留言「肖戰必糊」的學生而捲入爭議。

為此，官媒《人民日報》同月發表評論文章，稱越界的追星行為不但透支着明星的流量，也可能反噬偶像本身，更侵蝕著飯圈文化的正向價值；又強調學校是傳道授業解惑的地方，不是為明星應援的粉絲加工廠，組織學生為自己的偶像應援有損教師職業道德，折射出教育培養管理的漏洞。

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（南方都市報）